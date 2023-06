Tommaso Rinaldi: “Tra b&b e occupazioni, nei 582 giorni di Amministrazione Rotice cosa è stato fatto per il turismo?”

Manfredonia – “582. Sono i giorni trascorsi dalla vittoria al ballottaggio che ha dato vita al nuovo corso politico della nostra città. Può darsi che sia stato parecchio distratto in questo periodo ma, dopo l’iniziale euforia fatta di selfie in ogni punto della città per mostrare il nuovo corso, ad oggi non vedo grandi cambiamenti rispetto ai tempi della sciagura commissariale”.

Lo dice in una nota il dr. Tommaso Rinaldi, già candidato a sindaco del Comune di Manfredonia.

“Una città che, a parole, vorrebbe puntare ‘anche’ sul turismo ma che, al 26 giugno, non ha ancora un cartellone estivo, la dice lunga sulla scarsa programmazione con cui si continua ad affrontare il periodo dell’anno più importante; Vieste è già partita col botto, con la spettacolare “Vieste en Rose” più di 20 giorni fa; la numericamente piccola ma vitalissima Mattinata ha presentato un corposo cartellone estivo; e noi?”.

“In questi quasi due anni, quali sono state le iniziative che avrebbero dovuto portare ad un maggiore sfruttamento di tutto il bendidìo che ci è stato concesso e tramandato? Cosa è stato fatto o si ha intenzione di fare per incrementare il numero di presenze turistiche paganti? Sorvolando sul continuo depauperamento di Siponto e della Riviera Sud, mi viene amaramente da sorridere se penso che, in tutto questo deserto programmatico, nonostante tutto continuino a proliferare B&b”.

“Negli anni ‘70- ’80, quando non si sapeva cosa fare della propria vita, si apriva un negozio di abbigliamento; poi arrivò la moda dei negozi di telefonini e, successivamente, quella dei negozi di articoli per bambini; infine, dopo una brevissima cotta per le sigarette elettroniche, sono esplosi i panifici in ogni dove (già preceduti dalle innumerevoli pizzerie)“. “Da qualche tempo, è la volta del B&B, la nuova promessa di Eldorado del popolo sipontino (guadagnare senza sudare); senza entrare nel merito della professionalità e dell’impegno che occorrono per portare avanti questa particolare attività, voglio soffermarmi su un altro aspetto: accanto ai B&b regolari, pare ce ne siano più di 150 sconosciuti al fisco e alla… ‘tassa di soggiorno’; già, quella tassa di soggiorno che, nonostante le pompose dichiarazioni di trasparenza di inizio mandato, non è dato sapere a quanto ammonti e per cosa venga utilizzata”.

“Se ci fosse un minimo di programmazione e, soprattutto, di controllo quei 150 B&b dovrebbero produrre almeno € 75.000 di tassa di soggiorno per il solo periodo luglio- agosto, ipotizzando un minimo di 4 presenze al giorno per ogni B&b ed una tassa di € 2,00 da canalizzare direttamente alla tesoreria del Comune mediante pagamento con carta di credito/pagobancomat. Quante piccole iniziative si potrebbero organizzare con queste somme per rendere l’appuntamento estivo meno triste?”. “Così come, se ci fossero maggiori controlli, l’occupazione di suolo pubblico costerebbe molto meno per tutti i commercianti e non assisteremmo a giungle di sedie e tavolini a perdita d’occhio e cassette di frutta e verdura all’assalto del marciapiedi antistante il proprio punto vendita; se pago per 10 mq e ne occupo 200 mq c’è qualcosa che non quadra”.

“Lisciare il pelo a questa importante categoria produttiva, come fanno in tanti, è abbastanza facile ed indolore, ma mi chiedo: se i miei 10 tavolini in più – che non potrei utilizzare in base al mio contratto di occupazione di suolo pubblico – mi fanno fatturare € 500 in più a sera, è giusto o non è giusto pagare il Comune per ciò che oggettivamente non è mio? E’ giusto o non è giusto che tutta la collettività, proprietaria di quel bene ‘concesso’ ai commercianti, venga remunerata? Se è vero che le risorse scarseggiano, è altrettanto vero che non si sta facendo granchè per cercare di recuperarle, soprattutto da quei furbetti che continuano a farla franca in barba a qualsiasi buonsenso di convivenza civile”.

“Continuo a pensare che Manfredonia non meriti la posizione, decisamente mediocre, nella quale attualmente si barcamena, insieme all’altra nobile decaduta sul cui territorio insistono ben due siti Unesco e che fare rete con gli altri comuni vicini è diventato ancor di più urgente e vitale”.