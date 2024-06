"Perché Manfredonia ha perso oltre 5.000 abitanti in trent'anni? Come intende agire il neo sindaco La Marca?"

Manfredonia, attualmente un comune italiano di 53.621 abitanti nella provincia di Foggia, Puglia, ha subito un significativo declino demografico negli ultimi trent’anni. Nel 1991, secondo i dati ISTAT, la popolazione era di 58.750 abitanti. Questo significa che oltre 5.000 cittadini sipontini non risiedono più nel comune. È importante comprendere le cause di questa diminuzione e quali misure verranno adottate per invertire la tendenza.

Perché Manfredonia ha perso oltre 5.000 abitanti in trent’anni? Chi ha amministrato la città durante questo periodo critico? E soprattutto, cosa intende fare il Sindaco Domenico La Marca per fermare questo esodo? Il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco (Fratelli d’Italia) ha protocollato una richiesta al Comune di Manfredonia, numero 29961, il 26 giugno 2024, sollevando queste domande cruciali. Il consigliere ha espresso preoccupazione per la costante diminuzione della popolazione, un fenomeno che può avere implicazioni negative per l’economia locale, i servizi pubblici e la coesione sociale.

Nel corso degli ultimi trent’anni, vari sindaci e amministrazioni si sono succeduti a Manfredonia, ognuno con la propria visione e le proprie politiche. Tuttavia, il trend negativo della popolazione suggerisce che non sono state adottate misure sufficienti per affrontare i problemi strutturali che affliggono la città. Tra le possibili cause del declino demografico, si possono annoverare la mancanza di opportunità lavorative, l’emigrazione giovanile verso altre regioni o paesi, e la qualità della vita percepita come insufficiente.

Il Sindaco Domenico La Marca si trova ora di fronte a una sfida complessa e urgente. Invertire la tendenza demografica negativa richiede interventi strategici e mirati. Il Consigliere Marasco ha chiesto al Sindaco di presentare un piano dettagliato che includa azioni concrete per stimolare l’economia locale, migliorare i servizi pubblici e creare un ambiente attrattivo per i giovani e le famiglie.

Tra le possibili azioni che l’amministrazione potrebbe intraprendere, vi sono:

Promozione dello sviluppo economico: Attrazione di investimenti e supporto alle imprese locali per creare posti di lavoro e stimolare l’economia.

Incentivi per i giovani: Offrire incentivi fiscali e agevolazioni per i giovani che scelgono di rimanere o trasferirsi a Manfredonia, e creare opportunità di formazione e sviluppo professionale.

Miglioramento dei servizi pubblici: Potenziare i servizi essenziali come sanità, istruzione e trasporti per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Valorizzazione del patrimonio culturale e turistico: Sfruttare le risorse naturali e culturali di Manfredonia per promuovere il turismo e attrarre visitatori e nuovi residenti.

Sostegno alle famiglie: Implementare politiche di sostegno per le famiglie, come asili nido, scuole di qualità e aree ricreative sicure.

La richiesta del Consigliere Marasco rappresenta un appello a tutti i livelli dell’amministrazione comunale affinché si affronti con decisione la questione demografica. La comunità di Manfredonia merita risposte concrete e un impegno chiaro per il futuro. Il declino demografico di Manfredonia è un problema che richiede un approccio integrato e a lungo termine. La sfida è grande, ma con una leadership determinata e politiche efficaci, è possibile invertire la rotta e restituire a Manfredonia il suo dinamismo e la sua vitalità. La risposta del Sindaco La Marca a questa richiesta sarà cruciale per delineare il futuro della città e garantire che Manfredonia possa prosperare nei decenni a venire.