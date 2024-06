Manfredonia. “La trasparenza, intesa quale criterio essenziale, fondante ogni azione dell’amministrazione municipale, impone l’indicazione degli elementi costitutivi del nuovo organo esecutivo (giunta), sotto il profilo della connessa sequenza temporale formativa e delle competenze sottese alla scelta dei singoli assessori. In caso contrario, nel corso della campagna elettorale, il sindaco si è affannato, invano, nell’evocare la nuova(?) classe dirigente asseritamente emersa

dalle urne.

Inoltre, ciò che è stato affermato, da ultimo, nel corso dell’incontro con Daniela Marcone non assume alcuna valenza ed i nostri giovani avvertono il dovere civico e morale di preannunciare il loro allontanamento dalla Città’ (con ricostruzioni assolutamente inesatte, da parte di taluni, circa l’esatto numero dei consensi ottenuti, in sede di turno di ballottaggio). Pertanto, quando sarà resa nota la composizione della giunta? I cittadini, tra i quali i nostri giovani, vantano il diritto di apprendere, quanto prima, tali notizie. Manfredonia è reduce da numerosi e drammatici commissariamenti, che non tollerano la celebrazione dei noti e devastanti riti spartitori”.

Lo dice in una nota il già candidato a sindaco, ora consigliere comunale, Ugo Galli.