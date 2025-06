Manfredonia, 25 giugno 2025 – La Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi in seduta regolare presso il Palazzo di Città sotto la presidenza del sindaco Domenico La Marca, ha approvato all’unanimità un importante atto di indirizzo volto all’elaborazione di una proposta di variante al Piano Regolatore Cimiteriale vigente. La decisione, inserita all’ordine del giorno con numero 137, nasce da un’urgenza ormai improrogabile: la grave carenza di loculi per la tumulazione presso il cimitero comunale.

La proposta, presentata dall’Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto, prende le mosse dalla relazione del Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, che ha illustrato l’attuale quadro normativo e operativo legato al Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 febbraio 2003 e successivamente modificato in più occasioni.

Il piano in vigore suddivide l’area cimiteriale in quattro zone funzionali: servizi, cappelle private, campi di inumazione e cappelle di iniziativa comunale. Tuttavia, negli ultimi anni, il costante aumento della domanda di sepoltura in loculo – modalità preferita da larga parte della cittadinanza – ha messo in crisi la capacità ricettiva del cimitero, già soggetto a diversi interventi di ampliamento nel passato recente.

Un’ulteriore nota d’allarme è giunta lo scorso 10 marzo 2025, quando il Responsabile del Cimitero Comunale, con comunicazione protocollata n. 12277, ha segnalato una situazione di forte criticità: le disponibilità residue di loculi sono pressoché nulle, mentre l’unica area ancora libera da costruzioni, situata sul lato ovest, è attualmente destinata allo stoccaggio dei rifiuti speciali, risultando pertanto non edificabile.

Da qui l’urgenza, evidenziata anche dalla Giunta, di avviare una fase di pianificazione straordinaria. La delibera stabilisce infatti che il dirigente del settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile dovrà predisporre, in via preliminare, tutti gli atti necessari per una proposta di variante al piano cimiteriale, concentrando gli interventi su aree interne già comprese nel perimetro del cimitero.

Nel caso in cui tale ipotesi interna non dovesse risultare risolutiva per far fronte alla domanda di tumulazioni nel medio e lungo termine, l’amministrazione si riserva di valutare ulteriori soluzioni: tra queste, l’ampliamento del perimetro attuale del cimitero oppure l’individuazione di una nuova area da destinare a uso cimiteriale, compatibile sotto il profilo urbanistico e ambientale.

Il provvedimento, approvato con votazione unanime da parte degli assessori presenti, è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), a testimonianza della volontà dell’amministrazione di agire con tempestività e concretezza di fronte a una situazione ormai emergenziale.