Manfredonia, 26 giugno 2025 – Con una severa ordinanza emanata oggi, il Sindaco di Manfredonia, Dott. Domenico La Marca, ha disposto l’immediato isolamento e sequestro di un allevamento bovino situato in contrada non specificata del territorio comunale, a seguito dell’accertamento di un caso di tubercolosi bovina. Il provvedimento è stato adottato sulla base della segnalazione del Servizio Veterinario Sanità Animale della ASL di Foggia e dopo una comunicazione ufficiale da parte del macello ispezionato REALBEEF di Flumeri (AV), dove uno degli animali provenienti dall’azienda in questione è risultato positivo alla tubercolosi durante la visita post-mortem.

L’allevamento coinvolto ospita in totale 96 capi bovini, suddivisi tra due proprietari. L’ordinanza scaturisce da una comunicazione dell’ASL AV (Prot. 347/VET b/25), che ha rilevato lesioni tubercolari su uno degli animali abbattuti, confermando la diagnosi dell’infezione zoonotica. In risposta, l’ASL FG ha richiesto l’emissione di un atto urgente per prevenire il rischio di diffusione del contagio ad altri allevamenti e alla popolazione.

Le Misure Prescritte

L’ordinanza impone una serie di obblighi stringenti a carico del detentore dei capi bovini, tra cui:

Censimento e marcatura di tutti gli animali presenti nell’allevamento;

Isolamento immediato degli animali infetti e sospetti;

Divieto assoluto di movimento di animali, attrezzature, letame o materiali potenzialmente contaminati;

Macellazione controllata entro 7 giorni dei capi risultati infetti;

Trattamento termico obbligatorio del latte prodotto, e divieto assoluto di immettere al consumo latticini non risanati;

Disinfezioni approfondite e ripetute di ricoveri e attrezzature;

Restrizioni sui pascoli, sull’accesso di persone non autorizzate e sull’introduzione di nuovi animali recettivi all’infezione;

Accertamenti sierologici periodici su tutti gli animali residui, fino a doppia negatività consecutiva;

Divieto di reintroduzione di animali infetti e autorizzazione preventiva obbligatoria per ogni movimentazione.

Inoltre, l’ordinanza prevede misure particolari per l’identificazione e l’esclusione dalla riproduzione dei vitelli nati da madri infette, oltre a prescrivere il controllo sierologico anche sui cani eventualmente presenti nell’allevamento.

Il provvedimento rientra tra le misure straordinarie previste dal Regolamento UE 2016/429 e successive integrazioni, nonché dall’Ordinanza Ministeriale 14 giugno 2022, che regolano il controllo e il risanamento delle malattie infettive negli allevamenti. In ambito regionale, si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Pugliese n. 1873/2000 per il risanamento dalla brucellosi e tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini.

Il provvedimento avverte che ogni inadempienza alle disposizioni impartite comporterà sanzioni in base al Decreto Legislativo 5 agosto 2022 e, nei casi più gravi, potrà configurare reati penalmente perseguibili. L’allevamento potrà essere sottoposto a piantonamento da parte della forza pubblica nel caso in cui il sequestro fiduciario venga violato.

L’ordinanza è stata notificata ufficialmente ai proprietari dell’allevamento e trasmessa a tutti gli enti preposti al controllo sanitario, tra cui i servizi veterinari della ASL FG, il Servizio Tecnico della Prevenzione, e il Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.