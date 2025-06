“Andrea Doria” confiscati beni per oltre 140 milioni a imprenditori vicini alla ‘ndrangheta

Un duro colpo è stato inferto alla criminalità organizzata nella giornata odierna con l’operazione “Andrea Doria”, che ha portato alla confisca di beni per oltre 140 milioni di euro riconducibili a cinque imprenditori reggini ritenuti legati alla ‘ndrangheta. L’azione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) guidata dal Procuratore facente funzione Giuseppe Lombardo.

L’attività ha avuto un respiro internazionale, estendendosi su tutto il territorio nazionale e in Germania, dove sono stati eseguiti due distinti provvedimenti emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. L’operazione affonda le sue radici in articolate indagini patrimoniali e fiscali, che hanno fatto emergere un sistema fraudolento finalizzato all’evasione dell’IVA e delle accise nel settore del commercio di carburanti.

Il meccanismo messo in piedi dagli imprenditori coinvolti prevedeva false triangolazioni societarie, utilizzo di dichiarazioni d’intento fittizie – strumento che consente acquisti in regime di non imponibilità – e l’interposizione di aziende “cartiere” e brokers locali. Queste operazioni avevano l’obiettivo di occultare i reali beneficiari economici delle transazioni e aggirare i controlli fiscali.

Le indagini hanno rivelato che gli imprenditori oggetto della misura di prevenzione, alcuni dei quali organici o stabilmente collegati a cosche egemoni nella Piana di Gioia Tauro e nella Locride, svolgevano un ruolo chiave nella gestione della distribuzione del prodotto petrolifero, dall’arrivo nei depositi fiscali fino ai distributori stradali. Attraverso le loro attività commerciali, avrebbero riciclato ingenti somme di denaro derivanti da altre attività illecite, reinvestendole nell’economia legale.

Il primo provvedimento ha riguardato il sequestro di beni per un valore di circa 122 milioni di euro, tra cui società, immobili, autoveicoli, orologi di lusso, contanti e risorse finanziarie dislocati in Italia e all’estero. Successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti, la misura patrimoniale è stata estesa ad altri beni per un valore di circa 19 milioni di euro, tra cui immobili ubicati in Calabria, Lazio e Piemonte, nonché conti esteri e partecipazioni societarie.

Nel dettaglio, la confisca ha riguardato:

79 immobili (58 terreni e 21 fabbricati) tra Reggio Calabria, Catanzaro, Roma, Frosinone e Novara;

85 automezzi e autoveicoli , tra cui anche veicoli di alta gamma;

28 imprese , tre delle quali con sede in Germania, operanti in settori chiave come il commercio all’ingrosso di carburanti , la manutenzione di containers , la locazione immobiliare e il trasporto merci su strada ;

1 ditta individuale nel settore agricolo ;

Quote societarie di una società immobiliare;

8 fabbricati , di cui 6 a Roma, e altri veicoli registrati ;

4 orologi di lusso ;

Disponibilità liquide per circa 1 milione di euro, parte delle quali accese su conti esteri.

Il valore complessivo del patrimonio confiscato supera i 140 milioni di euro e, secondo quanto accertato dagli inquirenti, risulta sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dagli imprenditori coinvolti.

Il Tribunale di Reggio Calabria, valutando positivamente gli elementi raccolti dagli investigatori, ha così disposto la confisca definitiva dei beni, rafforzando ulteriormente il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico legale. Un segnale forte, che dimostra come lo Stato stia colpendo la ‘ndrangheta non solo sul piano penale, ma anche su quello economico, privandola dei suoi strumenti di potere e ricchezza.