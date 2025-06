Apricena, riapre la gioielleria sfondata con una pala meccanica

APRICENA (FOGGIA) – Dopo sei mesi di silenzio e di sfide, la gioielleria nel centro di Apricena, in provincia di Foggia, ha finalmente riaperto le sue porte.

La notte tra il 9 e il 10 dicembre scorso, il locale era stato teatro di un colpo eclatante messo a segno da una banda di malviventi.

Con una pala meccanica, i criminali avevano sventrato il negozio, portando via una cassaforte da 44 quintali e lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione.

Per rendere più difficile l’intervento delle forze dell’ordine e per agire con maggiore tranquillità, i ladri avevano anche scagliato un’auto contro una tabaccheria vicina, portando via soldi e tabacchi.

Durante l’assalto, uno dei figli del proprietario intervenuto per difendere il negozio è stato brutalmente aggredito.

Nonostante l’attacco violento e le difficoltà affrontate, i proprietari hanno deciso di non arrendersi: hanno ristrutturato e rimesso a nuovo il locale, dimostrando che la determinazione può superare anche le sfide più dure.

Il titolare ha inoltre ceduto l’attività all’altro figlio, simbolo della volontà di andare avanti e di non lasciarsi intimidire dai criminali.

La riapertura rappresenta un messaggio forte alla criminalità: “Non piegheremo la testa davanti ai criminali”, affermano i proprietari.

Lo riporta rainews.it