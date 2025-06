Strade invase dai rifiuti, cassonetti spariti

Nel quartiere Ferrovia di Foggia — e non solo — la situazione è fuori controllo: cassonetti rimossi, quelli rimasti costantemente traboccanti. L’immondizia si accumula ovunque, su strade e marciapiedi, costringendo i residenti a camminare schivando sacchi e rifiuti. Una scena quotidiana che smentisce ogni promessa di una “Foggia pulita” .

TARI in aumento, servizi in caduta libera

Dal 2023 al 2025 la TARI è aumentata di quasi il 10%, con un ulteriore +4,5% previsto per il 2025. Un rincaro che viene definito “necessario” e “onesto”, ma che per i cittadini appare invece come un’ulteriore beffa, visto il peggioramento evidente del servizio. Cosa stiamo pagando, esattamente?

Servizi mai visti: le promesse non bastano più

Il quadro è drammatico:

Raccolta differenziata: ferma al 25%,

Nessuna raccolta la domenica, a differenza di città come Bari, dove il servizio è garantito tutta la settimana,

Spazzamento inesistente: previsto fino a 14 volte a settimana, ma in molti quartieri è un miraggio,

Cassonetti intelligenti? Mai visti,

Fototrappole annunciate solo nei comunicati, ma assenti nella realtà,

Guano, rifiuti e sporcizia anche nelle piazze centrali, con marciapiedi neri e deiezioni ovunque.

E intanto, i cittadini pagano oltre 22 milioni di euro l’anno. Per cosa, di preciso?

Una richiesta chiara: stop alla TARI dove il servizio non c’è

Davanti a questo degrado quotidiano, cresce la protesta: si chiede l’esenzione totale dalla TARI per i quartieri in cui il servizio è assente o carente, a partire dal quartiere Ferrovia. Non è più accettabile pagare per un servizio inesistente. Non è tollerabile vivere tra i rifiuti e sentirsi dire che “è giusto così”.

Pagare una tassa significa ricevere in cambio un servizio. Quando questo manca, si genera un’ingiustizia che colpisce tutti, in particolare le famiglie, gli anziani, i commercianti.

Chi governa ha il dovere di garantire pulizia, decoro urbano e controllo. Se non ci riesce, non può chiedere ai cittadini di pagare per il fallimento.

Foggia non è una discarica. E i foggiani meritano di più.

Dichiarazioni dell’associazione Difendiamo il Quartiere Ferrovia