Manfredonia, 25 giugno 2025 – Con la determinazione n. 1160, il Dirigente del Settore I – Risorse Umane Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia, Tommaso Gioieni, ha ufficializzato l’individuazione del componente esterno per la commissione giudicatrice incaricata della selezione di un dirigente tecnico, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

La selezione, avviata con determinazione n. 833 dell’8 maggio 2025, si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento delle competenze dirigenziali dell’Ente, attraverso il ricorso a figure altamente qualificate e in grado di supportare le strategie di sviluppo tecnico e amministrativo dell’amministrazione comunale.

A seguito dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse – definito con determinazione n. 1108 del 17 giugno 2025 – sono pervenute sei candidature, tutte valutate ammissibili. I relativi protocolli (33586, 33584, 33580, 33578, 33575, 33553) sono stati oggetto di verifica preliminare per l’accertamento dell’assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, come previsto dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dall’art. 11 del DPR 487/1994.

In base a quanto stabilito dall’articolo 4 dell’avviso pubblico, il Dirigente del Settore I ha proceduto alla selezione del candidato esterno considerando l’esperienza professionale, la formazione post-laurea e la rilevanza del curriculum in relazione al profilo oggetto della selezione. L’architetto Donato Lamacchia, dirigente in servizio presso il Comune di Monopoli, è stato individuato quale componente esperto esterno. La scelta è ricaduta su Lamacchia in virtù del suo profilo tecnico di alto livello, comprovato da esperienze dirigenziali significative, pubblicazioni e percorsi formativi specialistici.

La nomina resta subordinata all’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, così come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Contestualmente, per garantire il riconoscimento del compenso previsto – pari a 600,00 euro – è stata disposta una variazione di PEG (Piano Esecutivo di Gestione), trasferendo le risorse dal capitolo 1200 al capitolo 740, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. L’autorizzazione alla variazione è stata ottenuta per le vie brevi dal Segretario Generale, responsabile della spesa.

Con l’individuazione del componente esterno, si completa così la composizione della commissione giudicatrice che sarà chiamata a valutare i candidati al ruolo di dirigente tecnico. Essa risulta così formata:

Presidente : Dott. Matteo Ognissanti – dirigente del Comune di Manfredonia

Componente esperto : Dott.ssa Maricarmen Distante – dirigente del Comune di Manfredonia

Componente esperto esterno : Arch. Donato Lamacchia – dirigente del Comune di Monopoli

Segretario verbalizzante: Dott. Leonardo Ciuffreda – funzionario del Comune di Manfredonia

La commissione sarà formalmente operativa al ricevimento dell’autorizzazione del Comune di Monopoli per la partecipazione dell’arch. Lamacchia.