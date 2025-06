San Marco in Lamis (Foggia) – Questo pomeriggio si è verificato un nuovo incidente lungo la Statale 272, all’incrocio ormai tristemente noto della zona.

Due veicoli sono entrati in collisione per cause ancora da accertare, creando momenti di tensione tra gli automobilisti e le forze dell’ordine intervenute sul posto.

Fortunatamente, nonostante la violenza dello scontro, non si registrano feriti gravi.

I soccorritori intervenuti sul luogo hanno valutato le condizioni dei conducenti e dei passeggeri, rassicurando sulla loro stabilità e assenza di traumi seri.

L’incidente ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza di quell’incrocio, spesso teatro di incidenti simili. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto e valutare eventuali interventi migliorativi per prevenire future collisioni.