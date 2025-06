Esami di Stato 2025, Christian Spera: da Manfredonia un esempio che ci rende orgogliosi

C’è un’Italia che guarda al futuro con speranza, e spesso la si trova nei luoghi dove la quotidianità si intreccia con i sogni dei giovani. È il caso di Manfredonia, città che in questi giorni, come il resto del Paese, vive l’emozione degli esami di Stato 2025. In mezzo a libri, domande e attese, emerge una generazione preparata, consapevole, pronta ad affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione.

Osservare da vicino questi ragazzi mentre si raccontano, riflettono e ragionano, è un’esperienza che riempie il cuore. In loro si vede un’Italia viva, pensante, colta e desiderosa di fare la differenza. La maturità con cui affrontano i temi dell’attualità, la profondità delle riflessioni, l’originalità delle proposte: tutto testimonia una formazione solida, ma anche una forte spinta ideale.

Dietro questi giovani straordinari ci sono gli sforzi condivisi di insegnanti e famiglie. A Manfredonia, come in tante altre città italiane, il lavoro silenzioso di docenti appassionati e genitori attenti diventa il terreno fertile su cui crescono le generazioni di domani. Gli insegnanti trasmettono molto più che saperi: infondono fiducia, spirito critico, senso civico. I genitori, con il loro sostegno quotidiano, rendono possibile il cammino. Insieme, costruiscono ponti verso il futuro.

A raccontare con forza questo spirito è la storia di Christian Spera, giovane studente di Manfredonia, che rappresenta un esempio concreto di impegno e responsabilità. Christian ha deciso di arruolarsi nell’Esercito Italiano, scelta importante e coraggiosa, senza però rinunciare agli studi. Sta completando il suo percorso scolastico con determinazione e guarda già alla laurea, simbolo di un futuro che intende costruire con le proprie mani.

La sua vicenda è significativa non solo per il gesto in sé, ma per l’atteggiamento che lo accompagna: quello di chi non si tira indietro, di chi sceglie la strada del dovere e dell’impegno personale. Christian unisce il desiderio di servire il Paese con quello di continuare a crescere, a studiare, a migliorarsi. È una testimonianza che parla a tutti i suoi coetanei e anche agli adulti: con la volontà e la passione, anche le sfide più complesse possono trasformarsi in opportunità.

A Manfredonia, la sua storia è già diventata motivo di ispirazione. In una città che ha sempre mostrato orgoglio e attaccamento ai valori della comunità, Christian incarna perfettamente lo spirito di chi vuole dare il meglio di sé per gli altri, senza dimenticare i propri sogni.

Raccontare queste esperienze significa restituire dignità e visibilità a una generazione spesso sottovalutata, ma in realtà straordinariamente ricca di potenzialità. I giovani di oggi non sono “fragili” o “distratti”, come a volte si dice superficialmente: sono consapevoli, solidi, pronti a mettersi in gioco, spesso più degli adulti.

Dagli esami di Stato al servizio militare, dai progetti scolastici alle aspirazioni universitarie, i ragazzi e le ragazze di Manfredonia – come Christian – dimostrano che il futuro è in buone mani. E che ogni traguardo è frutto di un grande lavoro di squadra, fatto di famiglie, scuole e istituzioni che credono davvero nei giovani.

Oggi più che mai, dobbiamo valorizzare queste storie. Perché parlano di passione, di rispetto, di sogni che diventano impegno concreto. E ci ricordano che l’Italia migliore nasce proprio da qui: da una città come Manfredonia, da uno studente come Christian, da una generazione che ha scelto di non arrendersi mai.

A cura di Nicola Rosciano.