Dall’intima spiritualità dei “Pianoforti nelle Chiese del Centro Storico” dell’edizione primaverile il Giordano in jazz ritorna con la sua Summer edition più briosa e frizzante, in cui il jazz si contamina con il funk, il soul, l’ R ‘n’ B e il rock, in perfetta armonia con l’estate e la voglia di coinvolgere, oltre l’anima, anche il corpo,

Si parte il 27 giugno con un djset d’eccezione in Via Dante, con ingresso gratuito: direttamente da Londra per Soho Radio e solo per noi, Mr. LUTHER ANDROSS, in una cornice scenografica ricca di sorprese, a partire dalle 21:00.

Il 3 luglio è la volta di LEHMANNS BROTHERS (unica data italiana), in piazza Cesare Battisti, alle 21:00, in una miscela esplosiva di funk, nu-soul, hip-hop e house.

Sempre in piazza Cesare Battisti, sempre alle 21:00 e sempre gratuito lo spettacolo del 15 luglio in cui CHERISE (unica data italiana), la donna del soul con tante influenze punk, regalerà sonorità uniche e contemporanee al pubblico foggiano.

Il ciclo dell’edizione estiva del Giordano in Jazz si chiuderà il 29 luglio alle 21:30, con un concerto internazionale in piazza Cavour: STEWART COPELAND, genio musicale e compositore di colonne sonore acclamate, rilegge i più grandi successi dei Police in una veste inedita e sinfonica, accompagnato dalla maestosa Orchestra di Massa Carrara diretta dal maestro Giacomo Loprieno di 28 elementi (unica data al sud delle 4 italiane)

Biglietti disponibili ora qui su ticketone: https://www.ticketone.it/event/stewart-copeland-piazza-cavour-20163349/

Evento organizzato da: Comune di Foggia, Puglia Culture, Teatro Umberto Giordano

In collaborazione con: Moody Jazz Cafè, Tato Music, Imarts, Poly Arts, Radio Monte Carlo

Dirigente Responsabile: Carlo Dicesare

Che la musica possa servire a RIAMARCI