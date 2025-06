FOGGIA – In data 26 giugno 2025, l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino ha reso note, attraverso la Cancelleria Arcivescovile, le nuove nomine di Parroci disposte da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita, per alcune comunità parrocchiali della città di Foggia e del territorio diocesano.

Le nomine, effettuate secondo quanto previsto dal can. 527 del Codice di Diritto Canonico, avranno durata di nove anni e entreranno in vigore nel mese di settembre. Esse rappresentano un momento importante per la vita pastorale della Chiesa locale, che si prepara ad accogliere i nuovi pastori con spirito di fede, gratitudine e speranza.

Nel dettaglio, a partire dal 14 settembre 2025, assumeranno il loro incarico:

Don Francesco Saverio Trotta , nominato Parroco della Parrocchia Santa Maria della Croce in Foggia;

Don Bruno Pascone, nominato Parroco della Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, anch’essa in Foggia.

Dal 21 settembre 2025, entreranno in servizio pastorale:

Don Radoslaw Hryniewicki , nuovo Parroco della Parrocchia Sacra Famiglia in Foggia;

Don Matteo Daniele, nuovo Parroco della Parrocchia Beata Maria Vergine Regina della Pace, sempre in Foggia.

A partire dal 22 settembre 2025, sarà invece il turno di:

Don Domenico Guida, che assumerà la guida pastorale delle Parrocchie San Nicola, Sant’Andrea e San Michele Arcangelo a Sant’Agata di Puglia, nel cuore dei Monti Dauni.

Infine, dal 28 settembre 2025, inizierà il suo ministero:

Don Vincenzo Identi, nominato Parroco della Parrocchia San Pietro Apostolo in Foggia.

In questo tempo di cambiamento e rinnovamento pastorale, l’Arcivescovo Ferretti ha voluto accompagnare queste nomine con un’affettuosa invocazione alla Vergine Santissima dell’Iconavetere, celeste Patrona della città e della Diocesi, affidando alla sua materna protezione il cammino dei nuovi Parroci e delle comunità loro affidate.

«Nel segno dell’obbedienza e del servizio – si legge nella comunicazione ufficiale – i sacerdoti nominati accolgono il nuovo mandato come espressione della comunione ecclesiale e del loro ministero a favore del Popolo di Dio. A tutti loro va l’augurio di un fecondo apostolato, vissuto nello stile del Buon Pastore, che conosce le sue pecore e si prende cura di ciascuna con dedizione e carità pastorale».

La Chiesa di Foggia-Bovino si unisce in preghiera per i nuovi Parroci, ringraziando al contempo coloro che hanno servito fino ad oggi le medesime comunità con impegno e dedizione, e chiedendo al Signore di continuare a suscitare vocazioni generose, pronte a donarsi al servizio del Vangelo.