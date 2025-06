Pitta: “Valorizzare energie, competenze, qualità espresse dalla comunità lucerina è un obiettivo strategico”

I cittadini sono chiamati a collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale di Lucera all’organizzazione delle attività della biblioteca “Ruggiero Bonghi”. È il compito che è chiamato a svolgere il Comitato Civico la cui riattivazione è l’obiettivo dell’avviso pubblico da oggi in Albo Pretorio.

A comporre l’organismo saranno 9 lucerine e lucerini a cui sarà assegnato il compito di partecipare alla programmazione culturale utile a promuovere le diverse sezioni della biblioteca, a proporre l’organizzazione di attività ed eventi che favoriscano la diffusione della lettura, a valorizzare il patrimonio storico-culturale custodito dalla “Ruggiero Bonghi” e lo stesso edificio in cui è collocata.

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono indicati nel bando ed a fare la diFerenza sarà il possesso di una “qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche, per uffici ricoperti presso istituzioni bibliotecarie e culturali risultanti da una relazione scritta delle esperienze maturate e documentate”.

“La nostra è una ‘civica’ biblioteca ed è giusto che i cittadini siano protagonisti della sua valorizzazione e promozione all’interno della nostra comunità e non solo”, commenta il sindaco Giuseppe Pitta.

“Erano anni che il Comitato Civico attendeva di essere ricomposto e abbiamo ritenuto, di concerto con l’assessora alla Cultura Mariangela Battista, che non ci fosse migliore occasione per farlo nell’anno in cui Lucera è Capitale della Cultura della Puglia.

Anche considerando che proprio la biblioteca “Ruggiero Bonghi” è stata uno dei siti in cui ha preso forma ed è diventata sostanza la partecipazione attiva della comunità lucerina alla visione che ci ha condotti a questo straordinario risultato.

Valorizzare le energie, le competenze, le qualità espresse dal contesto civico e culturale della nostra comunità è un obiettivo strategico; insieme riusciremo a raggiungerlo”.

Info e documenti relativi all’avviso pubblico “Riattivazione del Comitato Civico della Biblioteca “R. Bonghi” sono disponibili sul sito internet del Comune di Lucera a questo link:

https://www.comune.lucera.fg.it/lucera/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=46119