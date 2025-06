Il quartiere Ferrovia rimane al buio e aumentano i furti: i residenti si sentono "ignorati"

Foggia – La situazione nel quartiere Ferrovia continua a peggiorare. Da settimane intere strade – tra cui via Trieste, via Piave e via Monfalcone – restano completamente al buio a causa di un blackout dell’illuminazione pubblica. Una condizione che, secondo i residenti, sta favorendo un aumento preoccupante della criminalità.

Il comitato civico “Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia” lancia un nuovo, accorato appello alle istituzioni, chiedendo un intervento immediato: “Siamo esasperati. Ogni notte assistiamo a scene di degrado e criminalità, mentre le forze dell’ordine sembrano ormai scomparse dal territorio”, scrive un cittadino sulla pagina del gruppo, denunciando episodi di furti, spaccio e aggressioni.

Solo ieri, si segnala la presenza di due uomini a bordo di un T-Max che, secondo i residenti, si aggiravano tra le auto parcheggiate con l’intento di rubare. Episodi che si sommano a numerose segnalazioni analoghe.

Tra le testimonianze, una in particolare colpisce per la sua crudezza: “Mi hanno spaccato il vetro dell’auto. Sono settimane che la zona è al buio. La notte mi affaccio e vedo tossicodipendenti fumare crack, papponi che si picchiano in strada. L’altra sera una ragazza è stata scippata del cellulare da un giovane di colore. Il quartiere è completamente abbandonato”.

Il comitato, che da anni denuncia lo stato di abbandono della zona, rilancia una richiesta già avanzata più volte: l’invio dell’Esercito. “Abbiamo superato le 2.800 firme con la nostra petizione. Ma chi governa continua a ignorare la voce dei residenti. Non servono blitz spot o passerelle politiche. Serve un presidio fisso, continuativo, che restituisca sicurezza ai cittadini”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

L’allarme lanciato non è nuovo, ma la crescente esasperazione dei residenti rende il clima ancora più teso. “Se non arriverà una risposta concreta nell’immediato – avvertono dal comitato – la situazione è destinata a degenerare ulteriormente. La sicurezza non è più rinviabile”.