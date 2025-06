Doppia preferenza di genere. M5S: “Approvata in Commissione proposta per l’inammissibilità delle liste che non rispettino le percentuali del 60-40. Non ci possono essere compromessi su un tema così importante”

Nota del gruppo consiliare del M5S

“Prevedere una semplice sanzione per le liste elettorali che non rispettino le percentuali del 60-40 nella presenza dei due generi, e non l’inammissibilità delle stesse, vuol dire prendere in giro i cittadini. Per questo in aula ci eravamo battuti per non approvare una norma di fatto inutile, modificata rispetto a quella approvata in commissione per un accordo tra maggioranza e partiti di centrodestra e avevamo votato convintamente contro, insieme a pochi altri colleghi.

Oggi in VII commissione si è rimediato a quell’errore approvando una nuova proposta di legge che prevede l’inammissibilità delle liste che non rispettano la proporzione tra i due generi.

Abbiamo cofirmato la proposta, ritirando la nostra, per accelerare la votazione e arrivare in aula già nel prossimo consiglio, avendo raccolto le 5 firme per l’urgenza. Non arretreremo di un millimetro per questa battaglia di civiltà e non può che farci piacere che anche il Partito Democratico, che ci aveva accusati di populismo e si era prodotto in note stampa trionfanti dopo aver approvato una norma monca e priva di efficacia, si sia ravveduto. Su un tema così importante non possono esistere compromessi. Auspichiamo che tutti i colleghi di destra e sinistra che in aula avevano dichiarato che per loro il rispetto della parità di genere è al primo posto, traducano quanto detto in un voto favorevole. Di parole ne abbiamo sentite fin troppe”.