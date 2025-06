“L’avvio di questo piano di assunzioni rappresenta un momento strategico per la nostra comunità. Stiamo investendo concretamente nel rafforzamento dell’organico comunale per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, con servizi più vicini, più tempestivi e più qualificati. Non si tratta solo di numeri, ma di persone e competenze che andranno a rafforzare settori cruciali come il sociale, la sicurezza, l’inclusione e l’innovazione tecnologica. Ringrazio l’Assessore Delle Rose, il dirigente Gioieni e tutti i collaboratori che con professionalità e determinazione hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. L’approvazione della COSFEL ci consente ora di guardare con fiducia al futuro, continuando a costruire un’amministrazione sempre più moderna e vicina ai cittadini.”