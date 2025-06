Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 25 giugno 2025 – Nuovo passo concreto nella lotta alla criminalità organizzata e nel riutilizzo sociale dei beni confiscati. La Giunta Comunale di Manfredonia, presieduta dal Sindaco Domenico La Marca, ha approvato all’unanimità la delibera n. 140 con cui si formalizza la manifestazione di interesse all’acquisizione gratuita di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in via Domenico Mario Simone n. 3.

Il bene, ubicato al piano terra e identificato catastalmente al foglio 143, particella 6640, subalterno 26, rientra tra quelli oggetto di destinazione a enti locali da parte dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC). L’immobile risulta essere stato definitivamente confiscato con sentenza del Tribunale di Bari (Sezione Misure di Prevenzione), con provvedimento reso irrevocabile il 28 giugno 2023 dalla Corte di Cassazione, dopo i gradi di giudizio successivi alla sentenza n. 194/2019.

Il provvedimento della Giunta giunge a seguito della conferenza di servizi convocata da ANBSC il 13 dicembre 2024, durante la quale il Comune aveva già manifestato preliminarmente il proprio interesse all’acquisizione di alcuni beni confiscati presenti sul territorio. Successivamente, con nota del 29 gennaio 2025 (Prot. n. 0007024), l’Agenzia ha sollecitato l’invio della delibera formale entro i termini previsti dall’art. 48 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011).

L’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di destinare l’immobile a fini sociali, coerentemente con i principi di legalità, inclusione e coesione sociale che guidano la propria azione politica. Tra le possibili destinazioni d’uso figurano, a titolo esemplificativo, la realizzazione di una casa rifugio per donne vittime di violenza, l’istituzione di una sede operativa per associazioni di promozione sociale oppure l’utilizzo per altre iniziative sociali coordinate dall’Ente.

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), incarica inoltre il Settore Servizi Sociali di predisporre un progetto gestionale idoneo e il Settore Patrimonio di curare tutti gli adempimenti formali relativi alla trascrizione del bene al patrimonio indisponibile del Comune.

“La riappropriazione da parte della collettività di beni sottratti alla criminalità organizzata rappresenta un atto simbolico e concreto di riscatto sociale – ha dichiarato il Sindaco Domenico La Marca –. Con questo provvedimento non solo affermiamo i valori della legalità, ma contribuiamo anche a dare nuove risposte ai bisogni del nostro territorio”.

Il Comune si impegna, inoltre, a trasmettere copia della delibera all’ANBSC e ad aggiornare l’elenco comunale dei beni confiscati acquisiti, in ottica di trasparenza e partecipazione.