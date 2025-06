Manfredonia, 25 giugno 2025 – La Giunta Comunale di Manfredonia, regolarmente convocata presso il Palazzo di Città, ha approvato all’unanimità la candidatura ufficiale al bando regionale PR Puglia 2021-2027 – Azione 2.13 “Interventi di infrastrutturazione verde”, Sub-Azione 2.13.1, con una proposta di riqualificazione ecologica della fascia costiera del Golfo di Manfredonia. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle strategie regionali per la transizione verde e la valorizzazione del paesaggio.

La proposta progettuale, elaborata dall’ing. Matteo Orsino, prevede la rigenerazione di aree strategiche per l’ecosistema e il paesaggio costiero: la zona umida adiacente il nuovo porto turistico, la Pineta di Siponto, la foce del torrente Candelaro e le dune presso Sciale delle Rondinelle. Obiettivi primari dell’intervento sono la tutela della biodiversità, la prevenzione del degrado ambientale, il rafforzamento della resilienza ecologica e la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio.

L’iniziativa è frutto di un lungo percorso avviato con la Delibera Regionale n. 1632 del 28 novembre 2024, che ha stanziato oltre 22 milioni di euro per infrastrutture verdi nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Alla Sub-Azione 2.13.1, cui il Comune ha candidato il progetto, sono stati destinati 5,5 milioni di euro per la riqualificazione della fascia costiera.

Già con Delibera n. 82 del 9 aprile 2025, la Giunta aveva manifestato l’intenzione di partecipare agli avvisi pubblici regionali, raccogliendo successivamente diverse proposte da parte di professionisti. Una commissione tecnica ha selezionato tre idee progettuali ritenute coerenti con gli obiettivi comunali e regionali. Tra queste, la proposta di Orsino è stata approvata con atto di Giunta n. 117 del 26 maggio 2025.

Il progetto è stato formalizzato con Determina Dirigenziale n. 1005 del 3 giugno 2025, che ha nominato l’ing. Damiano Francesco Saverio come Responsabile Unico del Procedimento e affidato a Orsino la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE). Il Consorzio di Bonifica ha inoltre espresso parere favorevole per l’utilizzo delle aree interessate con nota del 11 giugno 2025.

L’Assessora alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, Mariarita Valentino, ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento: «Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la pianificazione ambientale possa coniugarsi con lo sviluppo del territorio. La riqualificazione della costa è non solo una necessità ambientale, ma anche una straordinaria opportunità per il rilancio turistico, paesaggistico ed economico di Manfredonia».

L’intervento rientra anche nel disegno regionale della Rete Ecologica Pugliese e si integra con il Progetto Strategico Territoriale “Patto Città-Campagna” previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Si prevede che le nuove infrastrutture verdi contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a favorire la mobilità sostenibile e a rafforzare i legami ecologici tra le aree urbane, periurbane e naturali.

La scadenza per la presentazione ufficiale del progetto alla Regione Puglia, prorogata al 27 giugno 2025, permetterà al Comune di perfezionare la candidatura nei termini stabiliti.