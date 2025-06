Manfredonia in crisi: degrado, tasse record e mancanza di servizi essenziali

MANFREDONIA (FOGGIA) – La città di Manfredonia si trova in una fase di profondo declino, tra aumento delle tasse, degrado urbano e servizi essenziali sempre più negati ai cittadini.

Mentre le autorità politiche continuano a parlare di “concetti bellici” e “sanitari”, la realtà quotidiana dei residenti è fatta di strade sporche, tasse record e mancanza di servizi fondamentali.

Uno dei segnali più evidenti del disagio è l’aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che ha raggiunto livelli mai visti prima.

I cittadini si trovano a dover affrontare bollette salate senza vedere miglioramenti nelle condizioni della città.

A ciò si aggiungono sanzioni crescenti per il pagamento dei passi carrai: da 30 euro in su per un solo giorno di ritardo nel pagamento delle annualità 2023 e 2024.

Ma il problema più evidente riguarda lo stato del patrimonio urbano.

Corso Roma, una delle principali arterie del centro storico, si presenta in condizioni pietose: sporco più che mai, con un aspetto che ricorda più un terreno di gioco naturale che una strada cittadina. Un’immagine simbolo del degrado che affligge l’intera città.

I residenti e i rappresentanti politici non sono più disposti ad accettare questa situazione.

I consiglieri comunali di Forza Italia hanno annunciato che chiederanno l’intervento immediato delle autorità competenti e non escludono azioni legali per denunciare lo scempio in atto.

“Basta promesse vuote – affermano i rappresentanti del partito – È ora di agire concretamente per ridare dignità alla nostra città e garantire servizi essenziali ai cittadini”.

La richiesta di intervento urgente si fa sempre più forte, mentre la città aspetta risposte concrete da parte delle istituzioni.