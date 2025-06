Meteo Puglia - Gargano: sole e stabilità protagonisti fino a sabato

Meteo Puglia: sole e stabilità protagonisti fino a sabato

Puglia – 26-28 giugno 2025 – Un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale continua a dominare lo scenario meteorologico della regione Puglia, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato per l’intero arco della settimana. Le giornate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 giugno si preannunciano all’insegna del bel tempo su tutto il territorio regionale, con cieli sereni o poco nuvolosi, temperature elevate e mari generalmente poco mossi.

Giovedì 26 Giugno: giornata limpida e calda

Per la giornata di giovedì si prevede cielo sereno su tutte le aree della regione: Daunia, Murge, Tavoliere, litorali adriatici e ionici, nonché l’intero Salento. Le condizioni meteo resteranno invariate per tutta la giornata, con ventilazione debole dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione e rotazione sempre dai quadranti nord-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4900 metri. Il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto risulteranno poco mossi.

Venerdì 27 Giugno: ancora sole, ma con venti in rinforzo

Anche venerdì la Puglia sarà interessata da condizioni meteo stabili, con cieli in prevalenza sereni o solo lievemente nuvolosi. Unica eccezione potrà essere rappresentata da qualche addensamento serale sulla Daunia, ma senza fenomeni associati. I venti tenderanno a intensificarsi, spirando moderati dai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico calerà leggermente, portandosi attorno ai 4700 metri. Il Basso Adriatico risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Canale d’Otranto resterà poco mosso.

Sabato 28 Giugno: clima estivo ma mari più agitati

Sabato sarà l’ennesima giornata stabile e soleggiata sulla regione, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le zone, dal Gargano fino al Capo di Leuca. I venti nord-occidentali continueranno a soffiare moderatamente, ma saranno in attenuazione nelle ore centrali. Lo zero termico scenderà ulteriormente, attestandosi intorno ai 4550 metri. Dal punto di vista marittimo, è previsto un aumento del moto ondoso: il Basso Adriatico sarà mosso, mentre il Canale d’Otranto potrà risultare da mosso a molto mosso.