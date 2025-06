Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta inviata da un giovane cittadino alla nostra redazione. Una riflessione amara, ma necessaria, su quanto accaduto recentemente alla sua compagna, da poco trasferitasi nel nostro territorio.

“La mia ragazza si è trasferita da poco dal Nord Italia, attratta dalla bellezza di questa città e con la speranza di costruirsi un futuro qui. Come molti giovani, si è subito messa alla ricerca di un’occupazione. Non ignorava le difficoltà del mercato del lavoro locale, ma ciò che le è stato proposto ha superato ogni immaginazione.

Le è stato offerto un contratto da un noto lido della costiera sud. Nell’annuncio si parlava di ‘ottima retribuzione’. La realtà? Sei ore di lavoro al giorno, sette giorni su sette, per un compenso netto mensile di 800 euro. In pratica, poco più di 4,70 euro all’ora. Una paga da fame, un’offesa alla dignità.

Non mi rivolgo alle istituzioni, che da anni conoscono questa realtà e continuano a restare immobili. Mi rivolgo ai giovani del territorio: non accettate queste condizioni indecenti. Non cedete al ricatto della necessità. Solo rifiutando queste offerte possiamo spezzare la catena dello sfruttamento.

Lasciamo questi datori di lavoro senza forza lavoro. Forse, solo allora, capiranno che il lavoro va retribuito in modo giusto e che arricchirsi a spese della dignità altrui è una forma moderna di furto. Al Nord, lo stesso impiego sarebbe retribuito almeno 10 euro l’ora. La scusa del sistema fiscale non regge, soprattutto quando spesso chi propone simili salari è lo stesso che elude le tasse.

Abbiamo bisogno di lavorare, sì, ma abbiamo anche diritto al rispetto. Spero che i giovani non si lascino sopraffare da chi li tratta come forza lavoro usa e getta. E mi auguro che queste parole arrivino anche a chi offre queste condizioni: vergognatevi. Siete la rovina del nostro territorio. Spero che un giorno restiate senza manodopera e dobbiate chiudere le vostre attività.

Rubate sogni, energie, speranze. Rubate il futuro dei giovani, che potrebbero essere vostri figli o nipoti. E a chi accusa i giovani di non avere voglia di lavorare, rispondo: i giovani non hanno voglia di essere sfruttati. Quattro euro e settanta all’ora non è un lavoro: è una truffa.

Ai vostri tempi bastava una licenza media e qualche conoscenza per fare carriera, comprare casa, mettere su famiglia. Oggi, a trent’anni, con due lauree, si fatica a trovare un impiego dignitoso. Riflettete: siete voi la causa della fuga dei giovani da questo territorio, giovani costretti a emigrare per rincorrere ciò che dovrebbe essere un diritto: un lavoro dignitoso e una vita possibile.”