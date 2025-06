"Voci e suoni dal Gargano ai Monti Dauni: al via le residenze artistiche con talenti da tutta Italia"

Musica, territorio, tradizione e talento si intrecciano in “Voci e suoni dal Gargano ai Monti Dauni“, l’iniziativa che trasformerà i suggestivi borghi di Vico del Gargano e Rocchetta Sant’Antonio in vibranti laboratori creativi. Un’opportunità unica per giovani artisti, chiamati a riscoprire e innovare le radici profonde della tradizione musicale pugliese.

Dopo un’intensa fase di selezione, il progetto, partito a fine aprile con una call pubblica, entra nel vivo con l’avvio delle residenze artistiche. Da tutta Italia e dall’estero, 13 giovani, tra strumentisti, compositori e cantanti, si immergeranno in un percorso intensivo di ricerca, creazione e professionalizzazione, guidati da esperti di alto profilo.”Voci e suoni dal Gargano ai Monti Dauni” è un progetto dell’Associazione Musicale Symphonia Pugliese – realtà culturale attiva a Foggia dal 2020 che promuove grandi eventi multidisciplinari e valorizza giovani talenti pugliesi, creando opportunità performative significative – ed è sostenuto dal Bando SIAE “Per Chi Crea – Professionalizzazione degli artisti creatività under 35”. Inoltre si avvale del supporto di partner istituzionali, come i Comuni di Vico del Gargano e Rocchetta Sant’Antonio, il Conservatorio “Umberto Giordano” e l’Università degli Studi di Foggia, oltre che di partner privati: InnoData, Clab Studios e l’Associazione Festival dei Monti Dauni.