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Home // Cerignola // Cerignola, Bonito: «Ridotto il disavanzo da oltre 20 a 8 milioni. Risorse per scuole, strade e canile»

BONITO SCUOLE Cerignola, Bonito: «Ridotto il disavanzo da oltre 20 a 8 milioni. Risorse per scuole, strade e canile»

Bonito evidenzia inoltre una recente decisione del Consiglio comunale relativa alla rinegoziazione dei mutui

Cerignola, Centro di Legalità Permanente. Bonito: "Procedura svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti"

Cerignola - BONITO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Giugno 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – «Abbiamo ridotto il disavanzo da oltre 20 milioni di euro a circa 8 milioni. Oggi la situazione di cassa è solida e i pagamenti vengono effettuati con tempestività, contribuendo a sostenere l’economia cittadina». È quanto afferma il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, nella prima puntata della rubrica informativa Il Sindaco Informa, dedicata ai risultati dell’amministrazione comunale.

Il primo cittadino rivendica il percorso di risanamento dei conti pubblici, sottolineando come la riduzione del disavanzo abbia consentito al Comune di migliorare la propria capacità finanziaria e di rispettare con maggiore regolarità i tempi di pagamento nei confronti di fornitori e imprese.

Bonito evidenzia inoltre una recente decisione del Consiglio comunale relativa alla rinegoziazione dei mutui. «Abbiamo allungato i tempi di pagamento dei mutui, ottenendo un risparmio di circa 300 mila euro», spiega il sindaco.

Secondo quanto dichiarato, le risorse liberate saranno destinate a interventi sul territorio, tra cui la realizzazione del nuovo canile comunale, la manutenzione degli edifici scolastici e lavori sulle strade cittadine per migliorarne sicurezza e percorribilità.

L’iniziativa Il Sindaco Informa prevede appuntamenti periodici nei quali l’amministrazione illustrerà ai cittadini le principali attività e i risultati conseguiti nei diversi settori.

Fonte: CerignolaViva.it

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