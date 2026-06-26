Un’estate lunga oltre due mesi, ricca di appuntamenti, emozioni e occasioni di incontro. Dal 28 giugno al 6 settembre Torremaggiore si prepara a vivere una stagione straordinaria con un cartellone pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutto il territorio.

Ad aprire il programma sarà “LUNATICA”, la nuova rassegna che unisce musica, territorio e convivialità in un format originale destinato a lasciare il segno nel panorama culturale della Capitanata. Quattro appuntamenti, dal 28 giugno al 5 agosto, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra note, sapori e atmosfere suggestive, grazie alla partecipazione di artiste e musiciste di grande talento.

Dal 1° luglio prenderà ufficialmente il via “TORRESTATE 2026”, il cartellone estivo promosso dall’Amministrazione Comunale che offrirà un ricco calendario di iniziative tra musica, cinema, spettacolo e intrattenimento. Tra gli eventi più attesi figurano Jazz in Villa, Cinema Sotto le Stelle, Argento Vivo e la Notte Rosa in Festival, in programma sabato 25 luglio.

Il mese di agosto si concluderà con uno degli appuntamenti più significativi della tradizione locale: l’Eco Festa Contadina, che quest’anno si terrà sabato 28 e domenica 29 agosto, vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione, Enzo Avitabile con i Bottari di Portico, protagonista del gran finale del 29 agosto.

Dal 30 agosto al 6 settembre, inoltre, Torremaggiore tornerà a respirare il fascino della storia con una settimana interamente dedicata a Federico II di Svevia. Cene medievali, rievocazioni storiche, cortei in costume e il suggestivo concerto all’alba a Castelfiorentino, ultima città dell’Imperatore, trasformeranno il territorio in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Con questa programmazione, Torremaggiore si conferma sempre più punto di riferimento culturale e turistico della provincia di Foggia, capace di attrarre visitatori e valorizzare le proprie eccellenze artistiche, storiche ed enogastronomiche.

L’Amministrazione Comunale ha investito con convinzione nella realizzazione del cartellone estivo, coinvolgendo associazioni, operatori culturali e artisti locali in un percorso condiviso che mette al centro la comunità e la promozione del territorio.

“Abbiamo costruito un’estate pensata per tutti, capace di valorizzare la nostra identità e di offrire occasioni di incontro, cultura e socialità. Torremaggiore è pronta ad accogliere cittadini e visitatori con un programma di grande qualità.” dichiara Emilio Di Pumpo, Sindaco di Torremaggiore. “Questo cartellone è il risultato di un importante lavoro di squadra. Abbiamo voluto unire tradizione e innovazione, coinvolgendo le realtà del territorio e offrendo eventi capaci di emozionare e raccontare la bellezza della nostra comunità.” conclude Ilenia Coppola, Assessore alla Cultura: