BARLETTA – È stata ritrovata senza vita la donna di 73 anni di cui si erano perse le tracce dalla tarda mattinata di ieri. Il corpo è stato individuato in mare, a circa 14 miglia dalla costa di Barletta, al termine delle ricerche avviate dopo la denuncia di scomparsa.

A dare l’allarme, nel pomeriggio di ieri, è stato l’ex marito della donna, preoccupato per il mancato rientro e l’impossibilità di contattarla. Da quel momento è scattato il dispositivo di ricerca che ha coinvolto diversi mezzi di soccorso.

Il cadavere è stato avvistato da un elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco con il supporto del personale della Guardia Costiera, che ha collaborato nelle attività in mare.

Sul caso sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, incaricata di ricostruire le ultime ore di vita della 73enne e di chiarire le circostanze del decesso. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e saranno gli ulteriori rilievi e gli eventuali esami disposti dall’autorità giudiziaria a fornire elementi utili per accertare le cause della morte.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità barlettana, dove la donna era conosciuta.

L’immagine a corredo dell’articolo è di repertorio.