Da venerdì 26 giugno è disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali “Cellamare”, il nuovo inedito di Renato Ciardo, dedicato all’omonimo comune della provincia di Bari e pensato come un racconto musicale ironico e identitario.

Il brano nasce con sonorità leggere e immediate e punta a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2026, inserendosi in un progetto di valorizzazione del territorio sostenuto dal Comune di Cellamare. L’iniziativa è stata promossa con il coinvolgimento del sindaco Gianluca Vurchio e dell’assessore alla Cultura Angela Deflorio, con l’obiettivo di raccontare il paese attraverso un linguaggio pop e contemporaneo capace di raggiungere un pubblico ampio.

Al centro del progetto anche il richiamo alle origini storiche del nome del comune, che deriverebbe da “Cella Amoris”, antica denominazione medievale legata a una villa o masseria della Curia barese. Nel tempo il toponimo ha subito trasformazioni fino alla forma attuale, che conserva un riferimento evocativo al mare pur senza un legame diretto con la costa.

Sfruttando proprio questo gioco linguistico e simbolico, Ciardo costruisce un racconto ironico che invita a vivere l’estate a Cellamare tra spiaggine, focacce e parmigiane, elementi tipici della convivialità pugliese. Il paese viene così proposto come alternativa autentica e accessibile ai lidi affollati, valorizzando uno stile di vita semplice e comunitario.

“Cellamare” è scritto da Renato Ciardo e Michele Didone, ed è edito da Stranamente Music e prodotto da Ciardesa. L’arrangiamento è dello stesso Ciardo, impegnato anche a batteria e basso, mentre la registrazione, il mix e il mastering sono stati curati dal Mast Recording Studio di Massimo Stano, che ha realizzato anche le chitarre elettriche. Collaborano al progetto Leo Torres alle tastiere e Nicolò Pantaleo ai fiati.

Il videoclip, girato nel centro del paese con la partecipazione dei cittadini, è diretto e montato da Michele Didone, con la fotografia e la color correction di Claudio Procaccio, le riprese di Giuseppe Pistritto e le riprese aeree di Gianluca Lattanzio, realizzate con il supporto del teatro di posa Mi Specchio Photobooth Puglia.

“Girare il video è stata un’esperienza divertente e inaspettata – ha commentato Renato Ciardo –. C’è stata una grande partecipazione di persone, dai commercianti ai cittadini, fino al sindaco stesso. Tutti hanno preso parte alle riprese indossando un costume da bagno e altri elementi tipici della stagione balneare, in perfetta sintonia con lo spirito della canzone. Sembrava davvero che fossimo tutti al mare: abbiamo ricreato un’atmosfera che nessuno immaginava”.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’idea di Renato Ciardo perché crediamo che la valorizzazione del nostro territorio passi anche attraverso l’ironia e i linguaggi della cultura pop – ha dichiarato il sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio -. Questo brano non è solo un divertente tormentone estivo, ma un modo originale per accendere i riflettori sulla nostra comunità, sulla nostra storia di ‘Cella Amoris’ e sull’accoglienza che ci contraddistingue. Mettersi in gioco in prima persona, insieme a tanti concittadini e commercianti, è stato il segno tangibile di un paese unito, vivo e capace di sorridere. Cellamare non ha il mare, è vero, ma ha un cuore immenso e tutta la bellezza dell’autenticità pugliese”.