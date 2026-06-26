Dopo aver festeggiato i cento anni dalla sua inaugurazione (novembre 1925) e in attesa che il Foggia Calcio riesca a risalire la china e guadagnare nuovamente i palcoscenici che meritano il club e il suo appassionato pubblico, una carrellata di ricordi sulle principali imprese compiute dai Satanelli nell’impianto rossonero non può che far bene alla memoria e allo spirito.

Forse l’evento più emozionante, perché il primo successo storico compiuto, vive solo nei ricordi dei nostri nonni: parliamo della mitica vittoria del Foggia di Oronzo Pugliese contro l’Inter del Mago Herrera il 31 gennaio 1965 (3-2 con doppietta di Nocera). Lo Zaccheria spinse la squadra verso l’impresa, ma non è dato sapere con certezza il numero degli spettatori, perché la contabilità dei presenti a quei tempi non era una prerogativa. Di certo, i tifosi rossoneri che se la sono goduta, non si dimenticheranno mai quella partita.

Poi, però, è arrivata l’Era di Zemanlandia e quel periodo che è rimasto indelebile negli occhi di parecchi tifosi foggiani, che ancora oggi lo tramandano ai figli e ai nipoti come l’età dell’oro del Foggia Calcio. Come dimenticare, infatti, le vittorie sulla Juventus del Trap (13 dicembre 1992) con gol di Bresciani e Mandelli (2-1)? Impossibile per chiunque abbia assistito, dal vivo o in TV, ma soprattutto in presenza, a quell’indimenticabile match. Lo Zaccheria diede il “benvenuto” anche a Marcello Lippi, che alla prima panchina bianconera fu sconfitto 2-0 il 16 ottobre 1994.

Ma non tutte le partite rimaste nella storia del Zaccheria si sono chiuse con una vittoria: altrettanto indelebile quella persa contro il Milan degli invincibili (2-8 il 24 maggio 1992) quando però i rossoneri guidati da Fabio Capello rientrarono negli spogliatoi sotto di 2-1. La storia insegna, però, che non è il caso di stuzzicare squadre orgogliose, ma soprattutto pregne di campioni come Baresi, Maldini, Ancelotti, ma soprattutto Gullit e Van Basten (autore di una doppietta). Ufficialmente, furono 22.835 spettatori a partecipare attivamente a quell’incontro, ma le leggende raccontano che quel giorno, allo stadio, ce ne fossero almeno il doppio. Leggende, ovviamente…

In realtà, le gare con il maggior numero di spettatori risulterebbero quelle contro Juventus e Torino (Campione d’Italia) della stagione 1976/1977. A quei tempi non c’erano ancora le restrittive normative di oggi, con l’obbligo dei posti a sedere, dunque è difficile avere una contabilità precisa e comprovata dei presenti, ma lo Zaccheria era colmo “in ogni ordine di posti”, come si diceva una volta. Sicuramente oltre i 25.000 paganti registrati, con l’aggiunta dei posti in piedi dei parterre e senza contare quelli riusciti ad entrare senza tagliando (come spesso capitava ai tempi). Si parla di circa 28.000 presenze, numeri incredibili, che tutti i tifosi rossoneri sperano di riuscire, un giorno, quanto meno ad avvicinare.

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In periodo di Mondiali, fa piacere anche ricordare lo storico avvenimento a tinte azzurre, cioè quando l’Italia di Arrigo Sacchi scese in campo allo Zaccheria per una partita valida per le qualificazioni agli Europei del 1992. Era l’Italia di Vialli e Baggio (che per altro firmarono la vittoria per 2-0), ma anche di Zola, Baresi, Maldini e tanti altri campioni. Ad ogni modo, lo stadio si emozionò soprattutto per l’idolo di casa Ciccio Baiano, che al 66’ di quella partita fece il suo ingresso in campo al posto di Gianluca Vialli, scatenando l’entusiasmo del pubblico foggiano.