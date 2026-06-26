Foggia ha bisogno di ascoltarsi

Gentile Sindaca Episcopo,

Le scrivo da Roma, la città nella quale vivo ormai da molti anni, ma con il rispetto e l’affetto di chi continua a sentirsi profondamente legato a Foggia, alla sua storia, ai suoi problemi e alle sue potenzialità.

Non Le scrivo per esprimere giudizi sulle vicende che hanno caratterizzato la recente crisi politica della Sua amministrazione. Non ne conosco tutti gli aspetti e sarebbe presuntuoso da parte mia formulare valutazioni definitive.

Le scrivo invece perché credo che da questa vicenda possa nascere un’opportunità.

In questi mesi si è molto discusso di equilibri politici, di maggioranze, di rapporti tra partiti e gruppi consiliari. È inevitabile che sia così. La politica democratica vive anche di confronto, di differenze e, talvolta, di conflitti.

Tuttavia, da semplice cittadino che continua a seguire con attenzione le vicende della propria città, ho avuto l’impressione che sia rimasta sullo sfondo una domanda fondamentale: cosa pensano i foggiani? Quali sono oggi le loro priorità, le loro preoccupazioni, le loro speranze?

Per questa ragione vorrei rivolgerLe una proposta semplice.

Apra una grande stagione di ascolto della città.

Non una consultazione formale. Non una iniziativa di comunicazione. Non una raccolta di suggerimenti da archiviare in vista della prossima campagna elettorale.

Un ascolto vero.

Un confronto aperto e pubblico che coinvolga cittadini, associazioni, sindacati, imprese, professionisti, scuole, università, operatori culturali, realtà del volontariato e del terzo settore.

Un confronto che affronti anche le questioni più difficili e controverse, quelle che spesso vengono rinviate o nascoste sotto il tappeto perché complesse, divisive o impegnative da affrontare.

Foggia ha bisogno di discutere del proprio futuro.

Ha bisogno di discutere di lavoro e sviluppo, di legalità e sicurezza, di periferie e inclusione sociale, di giovani e formazione, di cultura, di ambiente, di innovazione, di mobilità e trasporti.

Ha bisogno di interrogarsi sul proprio ruolo nel Mezzogiorno e nel Paese, sulle opportunità offerte dalle nuove infrastrutture, sulle trasformazioni economiche e sociali che la attendono.

Soprattutto, ha bisogno di ritrovare fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie energie migliori.

Non credo che la politica possa limitarsi ad amministrare l’esistente. Credo debba anche creare occasioni nelle quali una comunità possa discutere di sé stessa e immaginare il proprio futuro.

So bene che ascoltare davvero è molto più difficile che parlare.

Ascoltare significa accettare critiche, confrontarsi con punti di vista differenti, mettere in discussione convinzioni consolidate.

Ma è proprio per questo che l’ascolto rappresenta una delle forme più alte della politica.

Non ho alcuna pretesa di indicare soluzioni. Vivo lontano da Foggia da molti anni e conosco bene i limiti di uno sguardo esterno.

Tuttavia continuo a considerare quella città una parte importante della mia storia personale e civile. Ed è per questo che mi permetto di rivolgerLe questo invito.

Per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda l’associazione “Un Baffo per Foggia”, siamo disponibili a offrire un contributo concreto a questo percorso di confronto e approfondimento.

Penso, ad esempio, al tema della nuova fermata e del sistema dell’Alta Velocità nell’area foggiana, una questione che non riguarda soltanto le infrastrutture ferroviarie ma il modello di sviluppo, l’accessibilità del territorio e il futuro economico dell’intera Capitanata.

Come su questo tema, ve ne sono molti altri che meritano un confronto pubblico serio, documentato e partecipato.

Forse la recente crisi politica può lasciare un’eredità positiva se diventa l’occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini.

Perché una città cresce quando discute, si confronta e partecipa.

E perché le sfide che attendono Foggia sono troppo importanti per essere affrontate soltanto nelle sedi della politica o delle istituzioni.

Con i migliori auguri di buon lavoro.

Dario Corsico

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Pubblichiamo molto volentieri la lettera aperta del caro amico Dario Corsico, ritenendo il suo sguardo particolarmente prezioso proprio perché geograficamente distaccato e, per questo, meno esposto a quei pregiudizi e a quelle appartenenze che troppo spesso finiscono per impoverire il confronto pubblico nella nostra città.

Lettere Meridiane proverà a fare la propria parte perché l’invito contenuto in questa lettera non resti soltanto una suggestione. Siamo convinti, infatti, che la qualità del confronto non dipenda esclusivamente dalla disponibilità delle istituzioni ad ascoltare o dalla buona volontà dei cittadini a partecipare. Perché il dialogo sia realmente utile occorrono alcune condizioni essenziali: la conoscenza dei problemi, l’accesso ai dati, un’informazione corretta e la capacità di discutere partendo dai fatti anziché dalle appartenenze.

Nei giorni scorsi ho partecipato a uno degli incontri del percorso di concertazione e programmazione partecipata promosso dall’amministrazione comunale per la definizione del sesto Piano Sociale di Zona. Un’esperienza che rappresenta già oggi un interessante laboratorio di partecipazione civica.

Nel corso del confronto è emersa più volte una considerazione condivisa da numerosi rappresentanti del mondo associativo: a Foggia si realizzano molte iniziative di valore, ma troppo spesso restano poco conosciute e non riescono a entrare nel racconto pubblico della città.

È un tema sul quale vale la pena riflettere. Perché accanto ai problemi, che esistono e non vanno nascosti, esistono anche energie positive, competenze, esperienze sociali e culturali che meritano di essere riconosciute e messe in rete. Una parte importante della città continua a lavorare, a costruire relazioni, a produrre valore civile. Eppure questa realtà fatica spesso a trovare spazio nel dibattito pubblico, sovrastata dal rumore delle polemiche quotidiane e da quella narrazione del declino che talvolta sembra diventare l’unica chiave di lettura possibile.

Ascoltare la città significa allora ascoltare anche queste voci. Significa far emergere ciò che funziona, valorizzare le esperienze migliori, discutere dei problemi senza rinunciare a immaginare le opportunità.

È un compito che riguarda anzitutto la politica, ma che interpella anche il mondo dell’informazione. Per quanto ci riguarda, continueremo a cercare di svolgerlo con un metodo semplice: disarmare le parole, verificare i fatti, partire dai dati e favorire il confronto tra punti di vista diversi.

È questo lo spirito con cui accogliamo e rilanciamo l’appello di Dario Corsico.

A cura di Geppe Inserra su letteremeridiane.org.