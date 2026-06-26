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Home // Cronaca // Giulio Razzano morto a 20 anni a Castellaneta: la Procura indaga per istigazione al suicidio

CASTELLANETA RAZZANO Giulio Razzano morto a 20 anni a Castellaneta: la Procura indaga per istigazione al suicidio

Nelle ore successive alla tragedia, in città hanno iniziato a circolare diverse ipotesi, tra cui quella di possibili episodi di bullismo

PH LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO.IT

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Giugno 2026
Cronaca // L'inchiesta //

CASTELLANETA (Taranto) – La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento senza persone indagate, per fare piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ventenne trovato senza vita ai piedi della gravina del centro storico di Castellaneta.

L’obiettivo degli investigatori è ricostruire le ultime ore di vita del giovane e verificare se vi siano eventuali responsabilità di terzi. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti per delineare il contesto in cui è maturata la tragedia.

Secondo quanto emerso finora, Giulio Razzano, diplomato lo scorso anno al liceo “Orazio Flacco”, coltivava il sogno di intraprendere la carriera di attore. Gli amici lo descrivono come un ragazzo «solare, socievole e spiritoso», ritratto con il sorriso anche nelle fotografie pubblicate sui social network.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo e analizzando il telefono cellulare del giovane, nella speranza di individuare elementi utili a chiarire le circostanze della sua morte.

Nelle ore successive alla tragedia, in città hanno iniziato a circolare diverse ipotesi, tra cui quella di possibili episodi di bullismo. Si tratta, tuttavia, di una pista che non trova al momento conferme ufficiali e che resta al vaglio degli inquirenti insieme ad altre ricostruzioni.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani, che in una nota richiama l’attenzione sul tema delle relazioni sociali e della prevenzione. «Ogni storia personale prende forma all’interno di un tessuto di relazioni. Nessuna fragilità nasce nel vuoto», afferma il Coordinamento, sottolineando che, qualora le indagini dovessero accertare episodi di bullismo, questi rappresenterebbero «non solo un comportamento individuale deviante, ma il sintomo di un impoverimento delle relazioni sociali». Da qui l’invito a promuovere «una cultura della cura» come principale strumento di prevenzione.

Fonte Repubblica.it

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