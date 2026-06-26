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Home // Cronaca // ‘Liberi con il Movimento’, prosegue il progetto sportivo e musicale nel carcere di San Severo

SAN SEVERO ‘Liberi con il Movimento’, prosegue il progetto sportivo e musicale nel carcere di San Severo

Iniziativa promossa da Sport e Salute e realizzata sotto il coordinamento del professore e cantautore Ilario De Angelis

'Liberi con il Movimento', prosegue il progetto sportivo e musicale nel carcere di San Severo

'Liberi con il Movimento', prosegue il progetto sportivo e musicale nel carcere di San Severo - Fonte Immagine: villaggiomusicale.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Giugno 2026
Cronaca // San Severo //

Prosegue all’interno della Casa Circondariale di San Severo il progetto “Liberi con il Movimento”, iniziativa promossa da Sport e Salute e realizzata sotto il coordinamento del professore e cantautore Ilario De Angelis.

Da oltre un anno, il progetto coinvolge i detenuti attraverso un ricco programma di attività sportive ed extrasportive, con l’obiettivo di favorire inclusione, partecipazione e crescita personale. Nel corso dei mesi sono state introdotte nuove discipline e iniziative, tra cui anche il badminton, a testimonianza della volontà di ampliare costantemente l’offerta sportiva all’interno dell’istituto.

Accanto allo sport, il percorso comprende anche musica, cineforum, disegno, pittura, contest musicali e attività di primo soccorso, creando occasioni di confronto e formazione per i partecipanti.

Un ringraziamento viene rivolto alla direttrice della Casa Circondariale, al comandante, all’educatrice e alla palestra Fitness Family ACSD, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione e la continuità del progetto.

Prima dell’avvio di questa iniziativa sportiva, Ilario De Angelis, nella sua veste di cantautore, aveva inoltre realizzato un brano inedito dedicato ai detenuti della Casa Circondariale di San Severo, intitolato “Liberi con la Musica”, accompagnato da un videoclip.

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