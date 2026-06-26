Lo schiaffo della Rai a Foggia e a Umberto Giordano

Con la messinscena di Andrea Chénier di Umberto Giordano, Foggia ha vissuto uno dei più importanti eventi culturali della sua storia recente. Ma la Rai lo ha ignorato, suscitando sgomento e indignazione nella popolazione.

I soli che possono rallegrarsi di questo incredibile episodio di sciatteria e insipienza che ha visto protagonista il servizio pubblico radiotelevisivo sono i discendenti di quei foggiani che una sera del lontano 1892 provocarono la storica rottura tra il compositore verista e la sua città natale, al Circolo Daunia. Giocavano a carte mentre il maestro, seduto al pianoforte, eseguiva alcune arie di Mala Vita, l’opera che da poco lo aveva consacrato tra i grandi autori del teatro musicale italiano. Giordano si infuriò, prese cappello e se ne andò.

Per oltre centotrent’anni il Circolo Daunia ha convissuto con quella macchia. Oggi può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La Rai è riuscita a fare di peggio, oscurando la storica rappresentazione di Andrea Chénier andata in scena sabato scorso nel suggestivo scenario di Piazza Cavour, con la regia di Mario Martone, la direzione musicale di Gianna Fratta e un cast di livello internazionale. A rendere la vicenda ancora più incomprensibile c’è un particolare: il manifesto ufficiale dell’iniziativa riportava il patrocinio della Rai. Una circostanza che rende ancora più difficile comprendere il totale silenzio del servizio pubblico.

Non si trattava di uno spettacolo qualsiasi. Andrea Chénier rappresentava il momento culminante del Giò Festival – Giordano International Opera Festival, la prima manifestazione internazionale interamente dedicata al grande compositore foggiano.

Promosso dalla Camera di Commercio di Foggia, dal Comune di Foggia, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, da Puglia Culture e da numerose istituzioni culturali del territorio, con la direzione artistica di Gianna Fratta e Dino De Palma, il festival è nato con l’ambizione di trasformare il patrimonio artistico di Umberto Giordano in uno strumento di promozione culturale e di sviluppo del territorio, attraverso concerti, opere, incontri, mostre e iniziative diffuse tra Foggia, il Gargano e i Monti Dauni. Un obiettivo bellamente raggiunto, come dimostrano la straordinaria risposta del pubblico e la capacità di fare rete mostrata dalle istituzioni e dagli operatori culturali coinvolti.

Eppure, per il TGR Puglia quell’evento semplicemente non è esistito. Andrea Chénier non è comparso neppure nell’Agenda degli Spettacoli, la rubrica con cui il telegiornale regionale segnala quotidianamente gli appuntamenti culturali della Puglia. Nell’edizione del 20 giugno hanno trovato spazio il Teatro Metamorfosi di Rutigliano, il concerto dei Pet Shop Boys al Medimex di Taranto, il Combattimento di Tancredi e Clorinda a Monopoli, Mille e una notte al Teatro Cittadino di Noicattaro, una mostra fotografica a Pozzo Faceto e la rassegna Tavole a Festa di Ruvo di Puglia. Non una parola, invece, per l’allestimento di Andrea Chénier firmato da Mario Martone, interpretato da artisti di fama internazionale, con l’Orchestra e il Coro della Fondazione Petruzzelli di Bari, rappresentato nella città natale del compositore davanti a migliaia di spettatori.

Va precisato che il TGR Puglia aveva dedicato al Giò Festival un paio di brevi servizi nei giorni precedenti, annunciandone l’avvio e alcune iniziative. Proprio per questo il silenzio sulla serata conclusiva appare ancora più incomprensibile. La rappresentazione di Andrea Chénier non costituiva un evento qualsiasi, ma il culmine dell’intero festival: il momento più atteso, destinato a celebrare il compositore foggiano con un allestimento di livello internazionale nella sua città natale.

Il paradosso è che l’edizione del TGR Puglia del 21 giugno si è aperta proprio con una notizia proveniente da Foggia: il tragico incendio nel quale ha perso la vita un’anziana donna ipovedente. Una scelta editoriale del tutto comprensibile, trattandosi di un grave fatto di cronaca. Ciò che sorprende è che, nello stesso telegiornale, non abbia trovato spazio neppure un servizio dedicato alla straordinaria rappresentazione della sera precedente. Così Foggia è finita ancora una volta sotto i riflettori della televisione pubblica per una tragedia, mentre, quando offre al Paese uno dei più importanti eventi culturali della sua storia recente rimane, semplicemente, invisibile.

Naturalmente ogni redazione è libera di stabilire le proprie priorità informative. Nessuno pretende che un’opera lirica apra un telegiornale. Ma è difficile comprendere come un evento che, per valore artistico, rilevanza simbolica e richiamo nazionale, rappresentava una delle più importanti iniziative culturali dell’anno in Puglia non abbia trovato spazio neppure tra gli appuntamenti segnalati al pubblico.

La vicenda pone una domanda che va oltre la legittima amarezza dei foggiani. Quale idea di servizio pubblico trasmette una televisione che riesce a raccontare con puntualità tragedie, incidenti e fatti di cronaca, ma non trova il tempo di documentare la rinascita culturale di un territorio? Se il servizio pubblico ha anche il compito di valorizzare il patrimonio culturale del Paese, quale migliore opportunità della rappresentazione di Andrea Chénier nella città che diede i natali a Umberto Giordano?

Il servizio pubblico non è chiamato soltanto a raccontare ciò che accade. È chiamato anche a riconoscere ciò che ha valore. E sabato scorso, a Foggia, quel valore è stato sotto gli occhi di tutti. Tranne che della Rai.

A cura di Geppe Inserra su letteremeridiane.org.