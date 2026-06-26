LUCERA – Qualche settimana fa la storia del piccolo Gabriel aveva commosso migliaia di persone in tutta Italia. Il bambino, neurodivergente, rischiava di vivere il suo settimo compleanno nella solitudine, come raccontato dalla madre in un appello che aveva rapidamente trovato spazio sui social e sui media nazionali.

Ma nel giorno della festa è arrivata una sorpresa destinata a trasformare quella che poteva essere una giornata amara in un ricordo indimenticabile.

A presentarsi al compleanno sono stati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno voluto fare gli auguri a Gabriel e condividere con lui alcuni momenti di gioia e serenità. Un gesto semplice, nato dalla volontà di essere vicini a un bambino e alla sua famiglia, senza clamore ma con grande sensibilità.

L’arrivo delle pattuglie ha acceso il sorriso di Gabriel, che ha accolto gli agenti con lo stupore e l’entusiasmo tipici della sua età. Per lui è stato un momento di autentica felicità, vissuto tra emozione, curiosità e giochi.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano manifestare la propria vicinanza anche attraverso piccoli gesti, capaci però di lasciare un segno profondo. Una presenza discreta, ma ricca di significato, che ha reso speciale una giornata tanto attesa.

La vicenda di Gabriel continua così a ricordare l’importanza dell’inclusione, dell’ascolto e dell’attenzione verso le famiglie che affrontano ogni giorno le sfide della neurodivergenza.

Un compleanno che resterà nel cuore del piccolo Gabriel e di quanti hanno scelto, semplicemente, di esserci.