I familiari accompagneranno infatti l’urna con le ceneri nello stadio, prima che vengano disperse in mare, come da sue ultime volontà.

L’ingresso sarà libero e gratuito. I cancelli della Tribuna Est (dal 13 al 17) apriranno alle ore 18.30. Le persone con disabilità, accompagnate, potranno accedere dalla porta 8 e prendere posto sulla pedana dedicata del lato ovest, la stessa utilizzata in occasione dei concerti. All’interno dello stadio saranno inoltre aperti due punti ristoro.

Sempre alle ore 18.30, in una cerimonia più intima alla presenza dei familiari e prima dell’evento pubblico, il sindaco scoprirà le targhe della Curva Nord per la sua intitolazione a Igor Protti. La serata, con inizio alle 19.45, sarà condotta da Michele Salomone e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Sabino Bartoli, degli ex compagni di squadra e degli amici di Igor, di Sandro Tovalieri e degli Ultras, ai quali sarà dedicato un momento speciale. Saranno inoltre proiettati contributi video dedicati. Nel corso della cerimonia l’urna sarà accompagnata al centro del terreno di gioco e collocata su un apposito palco, prima di raggiungere la Curva Nord, dove sarà deposta accanto alla storica maglia.

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