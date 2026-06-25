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Home // Il profilo // L’ultimo saluto dei tifosi a Igor Protti, le ceneri al San Nicola

IGOR PROTTI L’ultimo saluto dei tifosi a Igor Protti, le ceneri al San Nicola

La Curva nord sarà intitolata all'indimenticato attaccante biancorosso

La Curva Nord del San Nicola sarà intitolata a Igor Protti

Igor Protti - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Giugno 2026
Il profilo // Sport //
Si terrà domani, allo stadio San Nicola di Bari (ore 19.45), la cerimonia pubblica in ricordo di Igor Protti, indimenticato attaccante biancorosso scomparso prematuramente a Cecina lo scorso 19 giugno, all’età di 58 anni. L’iniziativa, fortemente voluta dallo stesso Igor Protti, rappresenterà – è detto in una nota del Comune di Bari – l’ultimo saluto della città a uno dei calciatori più amati della storia del Bari.

I familiari accompagneranno infatti l’urna con le ceneri nello stadio, prima che vengano disperse in mare, come da sue ultime volontà.

Sempre alle ore 18.30, in una cerimonia più intima alla presenza dei familiari e prima dell’evento pubblico, il sindaco scoprirà le targhe della Curva Nord per la sua intitolazione a Igor Protti. La serata, con inizio alle 19.45, sarà condotta da Michele Salomone e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Sabino Bartoli, degli ex compagni di squadra e degli amici di Igor, di Sandro Tovalieri e degli Ultras, ai quali sarà dedicato un momento speciale. Saranno inoltre proiettati contributi video dedicati. Nel corso della cerimonia l’urna sarà accompagnata al centro del terreno di gioco e collocata su un apposito palco, prima di raggiungere la Curva Nord, dove sarà deposta accanto alla storica maglia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

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