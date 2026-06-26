MANFREDONIA – La cultura torna protagonista sul lungomare di Manfredonia con la sesta edizione di “Ti Porto un Libro”, la rassegna letteraria che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate garganica. L’iniziativa, inserita nel programma del Festival Terre d’Acqua, si svolgerà dal 29 giugno al 3 luglio 2026 nell’Anfiteatro del Porto Turistico Marina del Gargano, proponendo cinque serate dedicate alla letteratura, al giornalismo, all’attualità e al confronto culturale.

La rassegna, organizzata dalla Fondazione Re Manfredi, vedrà la conduzione di Micky De Finis, che accompagnerà il pubblico negli incontri con autori, giornalisti e protagonisti del panorama culturale italiano.

Ad inaugurare il programma, lunedì 29 giugno alle ore 20.30, sarà Alessandro Di Battista, che presenterà il suo volume Democrazia deviata, offrendo una riflessione sui temi della partecipazione politica, delle istituzioni e dell’attuale scenario nazionale.

Il 30 giugno sarà la volta dell’ex ministro Enzo Amendola, mentre il 1° luglio saliranno sul palco Floridiana Ventrella, autrice di Lavorare al Sud è impossibile, e Flavio R. Albano, che presenterà La tornanza.

Il 2 luglio l’appuntamento sarà con Gennaro Sangiuliano, autore de Il Sultano, mentre la rassegna si concluderà venerdì 3 luglio con Alessandro Maurizi, che presenterà il libro Il diavolo nel palazzo.

Ad arricchire il programma anche la partecipazione del giornalista Paolo Di Giannantonio, che proporrà l’incontro “Racconti di un inviato”, offrendo al pubblico testimonianze e riflessioni maturate nel corso della sua lunga esperienza professionale.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti sarà gratuito. La manifestazione punta ancora una volta a trasformare il Porto Turistico Marina del Gargano in un luogo di incontro e dialogo, dove libri, informazione e attualità diventano occasione di confronto tra autori e cittadini.

Il programma

29 giugno – Alessandro Di Battista, Democrazia deviata;

30 giugno – Enzo Amendola (titolo del volume da verificare);

1° luglio – Floridiana Ventrella, Lavorare al Sud è impossibile; Flavio R. Albano, La tornanza;

2 luglio – Gennaro Sangiuliano, Il Sultano;

3 luglio – Alessandro Maurizi, Il diavolo nel palazzo.

Tutti gli incontri avranno inizio alle 20.30 presso l’Anfiteatro del Porto Turistico Marina del Gargano, in Lungomare del Sole 1, a Manfredonia.