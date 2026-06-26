Manfredonia, via alla gara per il recupero del secondo lotto dell'ex Convento San Francesco: lavori per oltre 456 mila euro

MANFREDONIA – Prende ufficialmente il via la procedura di gara per il secondo lotto dei lavori di recupero e consolidamento delle fabbriche dell’ex Convento San Francesco, uno degli interventi inseriti nel programma del CIS Capitanata e finanziato attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Con la determinazione dirigenziale n. 1331 del 23 giugno 2026, il Comune di Manfredonia ha approvato la determina a contrarre, dando mandato a Invitalia, in qualità di centrale di committenza, di espletare la procedura aperta per l’affidamento dei lavori.

L’intervento dispone di un finanziamento complessivo pari a 673.913 euro, dei quali 456.226,51 euro destinati ai lavori, comprensivi di 119.781,66 euro per la manodopera e 6.279,66 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’obiettivo è il recupero e il consolidamento del complesso storico dell’ex convento, edificio di particolare interesse architettonico e culturale, attraverso il completamento del secondo stralcio progettuale.

La gara sarà espletata mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici. La scelta della procedura aperta, spiega il provvedimento, punta a garantire maggiore rapidità nell’affidamento dell’opera e un più ampio confronto competitivo tra gli operatori economici.

Trattandosi di un intervento su un immobile sottoposto a tutela, il disciplinare prevede specifici requisiti di qualificazione per le imprese partecipanti, l’obbligo del sopralluogo e il divieto di ulteriore subappalto delle lavorazioni eventualmente affidate in subappalto, misura finalizzata a garantire la qualità degli interventi e il controllo sulle attività di cantiere.

Il progetto esecutivo era stato aggiornato e nuovamente approvato lo scorso maggio dopo le integrazioni richieste da Invitalia. L’opera resta integralmente finanziata con risorse del CIS Capitanata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale.

Responsabile unico del procedimento è l’architetto Michele Prencipe, dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia, subentrato all’ingegnere Giuseppe Di Tullo prossimo al pensionamento.

A cura di Michele Solatia.