Medaglia di Bronzo al Merito di Marina al comandante foggiano Antonio Alfredo Troisi

FOGGIA – Un riconoscimento al coraggio, alla professionalità e allo spirito di servizio. Il ministro della Difesa ha conferito la Medaglia di Bronzo al Merito di Marina al Capitano di Fregata (CP) Pilota Antonio Alfredo Troisi, 49 anni, originario di Foggia, per il determinante contributo offerto durante le operazioni di soccorso in occasione della devastante alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023.

Il decreto ministeriale evidenzia come Troisi, alla guida dell’equipaggio di un elicottero della Guardia Costiera, abbia dimostrato “elevata professionalità e straordinaria perizia”, assicurando il recupero di 19 persone rimaste isolate, molte delle quali bisognose di cure urgenti.

Le operazioni di salvataggio si sono svolte a Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) in condizioni estremamente critiche, sia per le avverse condizioni meteorologiche sia per il concreto pericolo corso dall’equipaggio durante le missioni di recupero, effettuate senza interruzione tra il giorno e la notte.

A cura di Giovanna Tambo.