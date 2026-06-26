Edizione n° 6108

BALLON D'ESSAI

CORIGLIANO D'OTRANTO // Incidente sulla provinciale Maglie–Cutrofiano: morto un 16enne a Corigliano d’Otranto
26 Giugno 2026 - ore  10:24

CALEMBOUR

BARI MILIARDARIO // Incredibile a Bari: gratta un “Maxi Miliardario” da 20 euro, vince 5 milioni
26 Giugno 2026 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Occupazione in Puglia, oltre 800 posizioni aperte tra Bari, Bat e Foggia

PUGLIA LAVORO Occupazione in Puglia, oltre 800 posizioni aperte tra Bari, Bat e Foggia

È quanto emerge dal nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia dedicato al monitoraggio delle offerte di lavoro0

Occupazione in Puglia, oltre 800 posizioni aperte tra Bari, Bat e Foggia

Lavoro - Fonte Immagine: batmagazine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Giugno 2026
BAT // Cronaca //

Resta stabile il mercato occupazionale nel nord della Puglia, con circa 800 posizioni lavorative aperte tra le province di Bari, BAT e Foggia. È quanto emerge dal nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia dedicato al monitoraggio delle offerte di lavoro.

Il dato risulta sostanzialmente in linea con la precedente rilevazione, confermando una situazione di equilibrio generale nella domanda di lavoro espressa dalle imprese del territorio.

Nel dettaglio, si registra una crescita della richiesta di personale nei settori Logistica, Trasporti e Magazzini (+40 unità) e nelle Costruzioni, Impianti e Immobiliare (+15 unità). Rimane invece stabile il comparto dell’artigianato, commercio, vendite e noleggio, che conta 156 posizioni aperte, mentre si evidenzia un leggero calo nei servizi ludico-ricreativi.

Tra le iniziative promosse da ARPAL Puglia si segnala il Recruiting Day dedicato a MerMec STE, in programma il 29 giugno 2026 a Bari, presso il Centro per l’Impiego di via Niceforo 1/3, dalle ore 9:00 alle 12:30. L’evento è rivolto agli iscritti al collocamento mirato (persone con disabilità e categorie protette ai sensi della Legge 68/99). Le candidature sono disponibili tramite il link ufficiale indicato da ARPAL.

In programma anche un secondo appuntamento a Triggiano: l’8 luglio 2026 si terrà un recruiting day per oltre 100 addetti alla logistica di magazzino, organizzato dal Centro per l’Impiego in collaborazione con il Comune. I colloqui si svolgeranno presso la Casa della Cultura “Rocco Dicillo”, a partire dalle 9:30.

Il report segnala inoltre le opportunità del programma #mareAsinistra, dedicato all’attrazione e al rientro dei talenti in Puglia, e le offerte del circuito europeo EURES, che attualmente conta 76 posizioni aperte in Europa.

Le offerte presenti su WorkUP sono consultabili anche attraverso il portale “Lavoro per te Puglia” e tramite l’app dedicata disponibile sugli store digitali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO