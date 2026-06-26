Occupazione in Puglia, oltre 800 posizioni aperte tra Bari, Bat e Foggia

Resta stabile il mercato occupazionale nel nord della Puglia, con circa 800 posizioni lavorative aperte tra le province di Bari, BAT e Foggia. È quanto emerge dal nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia dedicato al monitoraggio delle offerte di lavoro.

Il dato risulta sostanzialmente in linea con la precedente rilevazione, confermando una situazione di equilibrio generale nella domanda di lavoro espressa dalle imprese del territorio.

Nel dettaglio, si registra una crescita della richiesta di personale nei settori Logistica, Trasporti e Magazzini (+40 unità) e nelle Costruzioni, Impianti e Immobiliare (+15 unità). Rimane invece stabile il comparto dell’artigianato, commercio, vendite e noleggio, che conta 156 posizioni aperte, mentre si evidenzia un leggero calo nei servizi ludico-ricreativi.

Tra le iniziative promosse da ARPAL Puglia si segnala il Recruiting Day dedicato a MerMec STE, in programma il 29 giugno 2026 a Bari, presso il Centro per l’Impiego di via Niceforo 1/3, dalle ore 9:00 alle 12:30. L’evento è rivolto agli iscritti al collocamento mirato (persone con disabilità e categorie protette ai sensi della Legge 68/99). Le candidature sono disponibili tramite il link ufficiale indicato da ARPAL.

In programma anche un secondo appuntamento a Triggiano: l’8 luglio 2026 si terrà un recruiting day per oltre 100 addetti alla logistica di magazzino, organizzato dal Centro per l’Impiego in collaborazione con il Comune. I colloqui si svolgeranno presso la Casa della Cultura “Rocco Dicillo”, a partire dalle 9:30.

Il report segnala inoltre le opportunità del programma #mareAsinistra, dedicato all’attrazione e al rientro dei talenti in Puglia, e le offerte del circuito europeo EURES, che attualmente conta 76 posizioni aperte in Europa.

Le offerte presenti su WorkUP sono consultabili anche attraverso il portale “Lavoro per te Puglia” e tramite l’app dedicata disponibile sugli store digitali.