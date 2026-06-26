Si è insediato ed è già operativo il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Policlinico di Foggia per il quadriennio 2026-2029, organismo incaricato di promuovere pari opportunità, benessere lavorativo e contrasto a discriminazioni e molestie all’interno dell’azienda sanitaria.

Il CUG svolge funzioni propositive, consultive e di verifica, con l’obiettivo di garantire nel contesto del lavoro pubblico il rispetto della parità e di prevenire ogni forma di violenza psicologica o fisica, oltre a promuovere misure per il benessere organizzativo.

Alla guida del Comitato è stato nominato il dottor Giuseppe Iadarola, dirigente medico in servizio al Policlinico di Foggia dal 2000, attualmente presso la Struttura Complessa di Clinica Medica Universitaria, dopo l’esperienza in Medicina Interna Ospedaliera. Specialista in Immunologia Clinica e Allergologia, Iadarola ha maturato anche competenze in risk management, clinical governance e benessere organizzativo, oltre a una precedente esperienza nel CUG nel quadriennio 2014-2018.

La vicepresidenza è stata affidata alla dottoressa Angela Maria Fiore, già presidente del Comitato in passato, mentre il ruolo di segretario è stato assegnato al dottor Marco Paglialonga.

Il Comitato è composto in maniera paritetica da rappresentanti dell’amministrazione e delle organizzazioni sindacali, affiancati da membri supplenti, con competenze specifiche nelle materie di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere lavorativo.

Tra i componenti effettivi di parte pubblica figurano, tra gli altri, Maria Santovito, Sara Falcone, Tiziana Citarelli, Gaetano Pedone, Angelica Pandolfi, Altea De Paolis, Sara Sandri e Angela Maria Fiore. Per le organizzazioni sindacali partecipano rappresentanti di FASSID, FEDIR, FP CGIL FG, Nursing Up, ANAAO, UIL FPL, CIMO FESMED, CISL FP e Nursind.

I componenti supplenti includono figure della parte pubblica e sindacale, anch’esse provenienti dalle principali sigle del settore sanitario.

Nel suo intervento di insediamento, il presidente Giuseppe Iadarola ha dichiarato: «Sono onorato di assumere il ruolo di Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Policlinico di Foggia. Desidero ringraziare la Dott.ssa Teresa Romei per la fattiva collaborazione dimostrata, tutti i componenti effettivi e supplenti del Comitato, in particolare la Vicepresidente Dott.ssa Angela Maria Fiore e il Segretario Dott. Marco Paglialonga. Sono certo che, uniti da una stretta sinergia collaborativa con l’Amministrazione, porteremo avanti il mandato affidatoci su tematiche di grande valore sociale, operando sempre con la massima dedizione e professionalità, perché proteggere chi si spende per la comunità significa proteggere la comunità stessa».