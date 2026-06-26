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Home // Gargano // Porto di Peschici insabbiato e collegamenti per le Tremiti deviati a Vieste, D’Arenzo: “Interventi urgenti e dragaggio dopo l’estate”

PESCHICI TREMITI Porto di Peschici insabbiato e collegamenti per le Tremiti deviati a Vieste, D’Arenzo: “Interventi urgenti e dragaggio dopo l’estate”

L’estate 2026 sul Gargano entra nel vivo, ma il porto di Peschici è costretto a fare i conti con un grave problema di insabbiamento

Porto di Peschici insabbiato e collegamenti per le Tremiti deviati a Vieste, D’Arenzo: "Interventi urgenti e dragaggio dopo l’estate"

Porto di Peschici insabbiato e collegamenti per le Tremiti deviati a Vieste, D’Arenzo: "Interventi urgenti e dragaggio dopo l’estate" - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

L’estate 2026 sul Gargano entra nel vivo, ma il porto di Peschici è costretto a fare i conti con un grave problema di insabbiamento che sta compromettendo i collegamenti marittimi verso le Isole Tremiti.

Le forti piogge e i temporali dello scorso aprile hanno aggravato una situazione già critica, portando in alcuni punti del bacino portuale a fondali ridotti fino a circa 30 centimetri, rendendo di fatto lo scalo inagibile per le normali operazioni di imbarco e sbarco.

Le conseguenze si sono già fatte sentire sui flussi turistici: un gruppo di viaggiatori in partenza da Peschici e diretto alle Tremiti è stato infatti dirottato al porto di Vieste, con inevitabili ritardi e disagi organizzativi.

Da aprile i collegamenti della compagnia NaviTremiti risultano attivi dai porti di Vieste, Peschici e Rodi Garganico, mentre nelle prossime settimane è prevista anche l’attivazione della linea da Manfredonia, nel tentativo di garantire una rete più ampia di accesso all’arcipelago.

Il problema principale resta però l’accumulo di sedimenti all’interno del porto di Peschici, aggravato dagli eventi meteorologici primaverili.

Il sindaco Luigi D’Arenzo ha confermato che nei prossimi giorni, attraverso un’ordinanza della Capitaneria di Porto, sarà disposto un intervento urgente per ripristinare le condizioni minime di navigabilità. Il dragaggio definitivo è previsto dopo la stagione estiva, grazie a un finanziamento regionale di 300 mila euro, ma l’avvio dei lavori dipenderà dal parere conclusivo di Arpa Puglia sulla caratterizzazione dei sedimenti.

Nonostante le difficoltà logistiche, il Gargano continua a registrare un forte afflusso turistico, con le Isole Tremiti tra le destinazioni più richieste dell’estate 2026. Resta però aperta la necessità di una soluzione strutturale per garantire la piena operatività del porto di Peschici nelle prossime stagioni.

Lo riporta retegargano.it, a cura di Saverio Serlenga.

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