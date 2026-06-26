IMPERIA – Nuovi incarichi alla Questura di Imperia. Il Questore della provincia, dott. Andrea Lo Iacono, ha accolto il nuovo Commissario della Polizia di Stato assegnato alla sede imperiese, la dott.ssa Rita Porzio, formulandole gli auguri di buon lavoro.

Originaria della provincia di Foggia, 30 anni, la dott.ssa Porzio ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2020 all’Università degli Studi di Foggia. Nel 2022 ha poi completato il tirocinio formativo previsto dall’articolo 73 del decreto legge 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Foggia.

La funzionaria ha recentemente frequentato il 114° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato alla Scuola Superiore di Polizia. Nello stesso percorso ha conseguito anche il master di secondo livello in organizzazione, management pubblico e leadership nella Pubblica Sicurezza presso la Luiss Business School.

Alla Questura di Imperia, la dott.ssa Porzio è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Cambio anche alla guida della Squadra Mobile. La Questura saluta e ringrazia il Commissario Capo dott. Francesco Postorino, che dal 1° luglio assumerà la direzione della Squadra Mobile della Questura di Ragusa. Al suo posto, a Imperia, arriverà il Commissario Capo dott. Salvatore Crupi.

Il Questore, i funzionari e tutto il personale della Questura di Imperia hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro ai funzionari destinati ai nuovi incarichi, ringraziando il dott. Postorino per l’impegno e il lavoro svolto durante il servizio nel capoluogo ligure.

Fonte: Prima la Riviera