Edizione n° 6109

BALLON D'ESSAI

CORIGLIANO D'OTRANTO // Incidente sulla provinciale Maglie–Cutrofiano: morto un 16enne
26 Giugno 2026 - ore  10:24

CALEMBOUR

BARI MILIARDARIO // Incredibile a Bari: gratta un “Maxi Miliardario” da 20 euro, vince 5 milioni
26 Giugno 2026 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Questura di Imperia: Rita Porzio assegnata all’Ufficio di Gabinetto, Crupi alla Squadra Mobile

RITA PORZIO Questura di Imperia: Rita Porzio assegnata all’Ufficio di Gabinetto, Crupi alla Squadra Mobile

Alla Questura di Imperia, la dott.ssa Porzio è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nuovi incarichi alla Questura di Imperia: Rita Porzio assegnata all’Ufficio di Gabinetto, Crupi alla Squadra Mobile

Nuovi incarichi alla Questura di Imperia: Rita Porzio assegnata all’Ufficio di Gabinetto, Crupi alla Squadra Mobile - ph https://primalariviera.it/

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

IMPERIA – Nuovi incarichi alla Questura di Imperia. Il Questore della provincia, dott. Andrea Lo Iacono, ha accolto il nuovo Commissario della Polizia di Stato assegnato alla sede imperiese, la dott.ssa Rita Porzio, formulandole gli auguri di buon lavoro.

Originaria della provincia di Foggia, 30 anni, la dott.ssa Porzio ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2020 all’Università degli Studi di Foggia. Nel 2022 ha poi completato il tirocinio formativo previsto dall’articolo 73 del decreto legge 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Foggia.

La funzionaria ha recentemente frequentato il 114° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato alla Scuola Superiore di Polizia. Nello stesso percorso ha conseguito anche il master di secondo livello in organizzazione, management pubblico e leadership nella Pubblica Sicurezza presso la Luiss Business School.

Alla Questura di Imperia, la dott.ssa Porzio è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Cambio anche alla guida della Squadra Mobile. La Questura saluta e ringrazia il Commissario Capo dott. Francesco Postorino, che dal 1° luglio assumerà la direzione della Squadra Mobile della Questura di Ragusa. Al suo posto, a Imperia, arriverà il Commissario Capo dott. Salvatore Crupi.

Il Questore, i funzionari e tutto il personale della Questura di Imperia hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro ai funzionari destinati ai nuovi incarichi, ringraziando il dott. Postorino per l’impegno e il lavoro svolto durante il servizio nel capoluogo ligure.

Fonte: Prima la Riviera

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO