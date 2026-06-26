Nel nuovo sondaggio politico dell’Istituto Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia si conferma primo partito mentre il Partito Democratico registra un calo, ampliando il distacco tra le due principali forze politiche.
Il partito guidato da Giorgia Meloni resta stabile al 29,5%, senza variazioni rispetto alla rilevazione del 20 maggio, consolidando così la propria posizione di leadership.
In flessione invece il Partito Democratico di Elly Schlein, che perde un punto e scende al 20,5%, allargando ulteriormente la distanza dal primo partito.
Stabile anche il Movimento 5 Stelle, fermo al 13%, mentre non si registrano variazioni per Forza Italia e Lega, entrambe al 7%. Anche Alleanza Verdi e Sinistra resta al 5,5%.
Tra le altre forze politiche, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale al 4,5% (+0,5%), Azione cresce al 2,5% (+0,5%), mentre Italia Viva scende al 2% (-0,5%). Stabili Noi Moderati all’1,5%, +Europa all’1% e il Partito Liberaldemocratico all’1%.
Nel complesso, il centrodestra si mantiene al 46%, stabile rispetto alla precedente rilevazione, mentre il cosiddetto campo largo scende al 44% (-1,5%). La stima dell’affluenza si attesta al 61%, con un leggero aumento di un punto percentuale.
Lo riporta adnkronos.com.