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MANFREDONIA AMENDOLA SS89 “Garganica”, consegna dei lavori del primo stralcio del tratto Manfredonia–Amendola

Martedì 30 giugno si terrà la consegna dei lavori del primo stralcio, Parte A, della Strada Statale 89 “Garganica”

SS89 “Garganica”, consegna dei lavori del primo stralcio del tratto Manfredonia–Amendola

SS 89 Amendola-Manfredonia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Giugno 2026
Cronaca // Gargano //

Martedì 30 giugno si terrà la consegna dei lavori del primo stralcio, Parte A, della Strada Statale 89 “Garganica”, nell’ambito dell’intervento che riguarda il collegamento tra Manfredonia e l’area dell’aeroporto militare di Amendola.

La giornata si aprirà alle ore 10 con un sopralluogo del Sottosegretario di Stato presso il sito che ospiterà il futuro cantiere, individuato nell’area di servizio Camer lungo la SS89 “Garganica”, al km 181,800 (coordinate 41.5698N – 15.7526E).

A seguire, alle ore 13,15, presso la Struttura Territoriale ANAS Puglia in viale Luigi Einaudi 15 a Bari, si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori dell’intervento commissariale relativo al primo stralcio dell’opera.

All’incontro sono attesi, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, il presidente del Consiglio regionale della Puglia Antonio Mattarelli, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, il sindaco di San Giovanni Rotondo Floriana Natale e il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla.

Al termine della cerimonia è previsto un punto stampa.

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