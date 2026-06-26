MANFREDONIA (FG) – Drammatico incidente stradale verso le ore 5 lungo la Strada Statale 89 Garganica, in direzione Foggia. Il tragico schianto è avvenuto all’altezza del km 180 circa, nella zona di Monte Aquilone, poco prima della cosiddetta salita di Santa Lucia, nei pressi di Contrada Posta Tuori.

Il bilancio, secondo le informazioni raccolte sul posto, è di tre vittime: due uomini e una donna, tutti di età apparente intorno ai trent’anni. Le tre persone viaggiavano a bordo di una Opel Corsa di vecchio modello, completamente distrutta nell’impatto e successivamente ribaltatasi sulla carreggiata.

Alla guida dell’auto vi sarebbe stato un uomo originario di Foggia.

L’impatto è stato violentissimo. La vettura è stata ridotta a un ammasso di lamiere, rendendo necessario il lungo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con cesoie e divaricatori idraulici per estrarre gli occupanti dall’abitacolo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle tre persone. Presente anche un elisoccorso, atterrato in un terreno adiacente alla statale, ma il suo intervento si è purtroppo rivelato inutile.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad avviare gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La circolazione lungo la SS 89 ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione del mezzo incidentato.

Al momento non sono ancora state rese note ufficialmente le generalità delle vittime, in attesa del completamento delle procedure di identificazione e dell’informazione ai familiari.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti.

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