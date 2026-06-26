Troia confermata “Spiga Verde 2026”: Schiavone: “Un attestato a cui ambire per i comuni che credono nell’agricoltura”

Il Comune di Troia è tra i 97 comuni italiani che hanno ottenuto la conferma della Spiga Verde 2026, il riconoscimento dedicato alle realtà rurali più virtuose nella gestione sostenibile del territorio.

L’annuncio è arrivato giovedì 25 giugno a Roma, presso la sede del CNR, nel corso della cerimonia ufficiale alla presenza dei sindaci dei comuni premiati.

Il programma “Spighe Verdi”, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), la stessa organizzazione della Bandiera Blu, è pensato per accompagnare i comuni rurali in un percorso di miglioramento continuo delle politiche ambientali, urbanistiche e sociali, attraverso indicatori condivisi con Confagricoltura.

Il riconoscimento non è una semplice attestazione, ma un percorso volontario annuale che valuta i territori sulla base di 67 indicatori di sostenibilità, tra cui educazione ambientale, gestione del suolo, raccolta differenziata, qualità dell’aria, risorse idriche e valorizzazione delle produzioni agricole locali.

Troia risulta, al momento, l’unico comune della provincia di Foggia ad aver ottenuto il marchio, insieme ad altre sette località pugliesi, confermando il proprio impegno nelle politiche di sostenibilità e valorizzazione del territorio rurale.

Tra i criteri centrali del programma figurano la promozione dell’educazione alla sostenibilità, il corretto uso del suolo, la gestione efficiente dei rifiuti, la tutela delle risorse idriche, l’efficienza energetica e la presenza di produzioni agricole tipiche e sostenibili.

“Spighe Verdi è un efficace strumento di valorizzazione del nostro patrimonio rurale. Questo premio, così come le Bandiere Blu per le località marine, è sinonimo di qualità e rispetto dell’ambiente; un riconoscimento che ha visto crescere la propria autorevolezza nel tempo e che rappresenta un attestato a cui ambire per tutti quei comuni che credono nell’agricoltura come pilastro necessario per la tenuta economica e sociale delle aree interne. Per questo – conclude Schiavone – c’è da augurarsi che altri comuni del territorio vogliano intraprendere questo percorso per l’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento”.