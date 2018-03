Clan Telegrafo, sequestro 2 mln per proventi illeciti

Di:

Bari – IN data odierna, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria distanno eseguendo un provvedimento di sequestro di beni mobili, immobili e somme di denaro per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro emesso dal G.I.P. di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica

I sequestri in parola giungono al termine dell’operazione, svolta dal citato Nucleo pt, denominata “Bollicine” – scaturita da alcune segnalazioni di operazioni sospette pervenute dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma – riguardanti investimenti ed impieghi di denaro, di presunta origine illecita, effettuati da soggetti risultati vicini al “clan Telegrafo” operante nei quartieri baresi di Carbonara, Ceglie e Loseto.

I preliminari accertamenti degli investigatori del Nucleo pt di Bari – effettuati attraverso l’acquisizione e l’analisi di copiosa documentazione bancaria, corroborati dalle risultanze di pregresse indagini di p.g. svolte nei confronti di appartenenti al predetto clan e dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia – hanno consentito di acquisire concreti elementi di prova diretti a ricondurre ad un noto esponente malavitoso (conosciuto come vicecapo del citato clan “Telegrafo” e sottoposto a diverse misure cautelari personali per reati, tra gli altri, di associazione di tipo mafioso ed in materia di stupefacenti) gran parte delle disponibilità finanziarie transitate sui rapporti bancari dei soggetti segnalati dal predetto Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ed utilizzate anche per la costituzione di una società (ora in liquidazione) con sede a Modugno (BA) ed operante nel settore della commercializzazione di prodotti per la casa: la Bolle S.r.l. (da qui il nome dell’operazione).

Più in dettaglio, è emerso che il menzionato malavitoso – con l’ausilio del fratello – avrebbe fittiziamente attribuito disponibilità finanziarie derivanti da reati a 5 prestanome, anch’essi raggiunti dai sequestri in corso di esecuzione, che, a vario titolo, dovranno rispondere dei reati di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti.

Oltre alle investigazioni volte all’accertamento delle singole responsabilità dei soggetti colpiti dall’odierno provvedimento di sequestro, su delega della locale D.D.A., i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno svolto minuziose indagini patrimoniali e finanziarie volte all’esatta quantificazione e sottrazione dei patrimoni illecitamente accumulati dal predetto malavitoso appartenente al citato clan “Telegrafo”.

Più in particolare tali attività si sono sviluppate attraverso:

– l’incrocio delle risultanze ricavabili dalle banche dati in uso al Corpo (Anagrafe Tributaria, Camera di Commercio, P.R.A., Catasto ecc.) grazie alle quali è stato possibile tracciare un puntuale ed analitico profilo patrimoniale dei soggetti indagati e dei loro conviventi;

– l’ausilio di sofisticati sistemi informatici che hanno consentito di evidenziare una netta sproporzione tra l’elevato tenore di vita dei soggetti ed i redditi dichiarati da considerarsi sulla soglia della povertà;

– l’analisi delle risultanze investigative emerse nell’ambito delle pregresse attività di p.g. svolte nei confronti del più volte citato esponente del clan “Telegrafo”.

Le indagini poste in essere dalla Guardia di Finanza di Bari hanno consentito di accertare enormi sproporzioni fra le fonti di reddito degli indagati così come risultanti dai redditi da essi dichiarati ed il cospicuo valore dei beni mobili ed immobili nella loro effettiva disponibilità.

In tal senso, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica – D.D.A., ha disposto il sequestro preventivo di beni posseduti dagli indagati in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato, ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/92 ed in particolare, quote societarie di imprese con sede in Bari, n.5 immobili ubicati in Bari, Modugno (BA) e Ostuni (BR), conti correnti, tre auto di grossa cilindrata e mezzi commerciali della Bolle S.r.l. per un valore di mercato complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Redazione Stato