Bari – METEO Puglia: persiste l’azione di una circolazione instabile che rinnova una giornata all’insegna della spiccata variabilità al mattino ma con tendenza a parziali schiarite entro metà giornata. Nel pomeriggio però nuovi acquazzoni andranno sviluppandosi qua e là sulla dorsale, le Murge e settori prospicienti. Migliorerà poi in serata con ampie schiarite, specie lungo il basso versante adriatico. Temperature perlopiù stazionarie. Venti deboli variabili con mari poco mossi. ESTATE ANCORA IN SORDINA: NUOVE INSIDIE SINO A FINE MESE. L’alta pressione lascia spazio al transito di una circolazione di bassa pressione, che almeno sino al fine mese determinerà condizioni di tempo variabile e clima più fresco rispetto alle medie di questo periodo. Un primo passaggio instabile è così atteso tra la seconda parte di oggi e la prima parte di domani. Instabilità diurna, invece, tra Lunedì ed occasionalmente Martedì, mentre un seconda passaggio instabile è atteso Mercoledì. Andrà invece meglio dal primo agosto con il ritorno dell’alta pressione e quindi del bel tempo. Fonte: 3bmeteo Redazione Stato@riproduzioneriservata Meteo Gargano, 3b: “attesa pioggia, salta domenica al mare” ultima modifica: da

