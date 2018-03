“Notte bianca il 31 per cogliere l’occasione di Battiti Live San Severo”

Di:

San Severo. ”Una notte bianca coi negozi aperti in occasione dell’evento “Battiti Live”. È la proposta del “Movimento dei Cittadini” all’Amministrazione Comunale e agli esercenti. A lanciare l’idea per cogliere la prestigiosa vetrina musicale del 31 luglio, il Consigliere comunale Francesco Stefanetti ed il responsabile dell’associazione, Davide Cosma Trivento. “Ci saremmo aspettati che dal Comune venissero input di questo genere ma, fino a questo momento, non è accaduto. Ciò non toglie che si possa essere ancora in tempo per dare un’occasione commerciale e di visibilità anche agli esercizi di San Severo”. Secondo i proponenti, aggregare i 2 eventi e far trovare una città viva e pulsante potrebbe essere un’ottima soluzione per intrattenere i migliaia di visitatori previsti ed un’occasione per far respirare un settore in forte difficoltà, quale il commercio. L’amministrazione comunale ha sostenuto con 20.000 euro di contributo l’organizzazione del tour di Radio Norba. “Un impegno notevole – lamenta Stefanetti, che a questo punto va giustificato e sostanziato con iniziative che vadano nella direzione del sostegno agli esercenti sanseveresi”. “Non solo si stanno spendendo soldi senza un ritorno vero – osserva Trivento – ma l’organizzazione comunale appare approssimativa ed in affanno”.

“Speriamo che il sindaco Francesco Miglio non sia sordo a questo spunto nell’interesse della città – concludono i rappresentanti del “Movimento dei Cittadini” – e che qualcosa si attivi per organizzare un evento nell’evento, che possa restare ai sanseveresi. Se si mostrerà sensibilità in tal senso, seppur nei tempi ristrettissimi rimasti, siamo pronti a fare la nostra parte, sempre e solo nell’interesse di San Severo”.