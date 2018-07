Foggia. Inaugurazione Isola pedonale via Lanza con “Le Vibrazioni”

Di:

Foggia. Il dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, ha firmatol’Ordinanza con cui, in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova Isola Pedonale di via Lanza e del concerto della band Le Vibrazioni, si disciplina la circolazione veicolare nel centro cittadino.

Nella giornata di oggi, dunque, è disposta la chiusura al traffico veicolare, a partire dalle 20.00, di Via Diomede – Piazza U. Giordano – C.so Cairoli (tratto compreso tra Via San Lorenzo e Via Diomede) – Via S. Maria della Neve – Piazza G. Marconi – Via La Rosa (tratto compreso tra Via Martire e C.so Cairoli) – Via De Nittis (tratto compreso tra Via Martire e C.so Cairoli) – Via C. Capozzi – Via F. Figliolia – Via Barra (tratto compreso tra Via S. Maria della Neve e Via Diomede) – Via Cavallucci (tratto compreso tra Via Eolo e Via Diomede) – Via Bagnante (tratto compreso tra Via S. Elena e Via S. Maria della Neve). È inoltre istituito il Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata”, a partire dalle 18.00, in Piazza U. Giordano – C.so Cairoli – Piazza G. Marconi.