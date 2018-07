Di:

Manfredonia, 24 luglio 2017. “Io che ricordo Anna, mai da sola, la sua musica dell’anima, mille parole dalle labbra.

Anna, ora che la città è vuota, Anna in alta quota,

Anna su un nuvola,

Anna in mezzo a un’onda.

Io che ricordo Anna a una scrivania, con il ritmo cadenzale di una poesia.

Io che parlo di Anna, come mia sorella, come una sera che è calata in fretta, senza la luna, senza più avventura,

come una barca a riva legata ad una corda.

Io che canto Anna, con un atto di vita, Anna tra le dita, mi passa come un’ombra,

Anna nella stanza, Anna già lontana.

Se mi chiedete di Anna , io vi dirò che è ancora vera”.

(A cura di Claudio Castriotta, Manfredonia, luglio 2017)